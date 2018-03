Berlino | ministro Seehofer | ‘L’Islam non appartiene alla Germania’ Merkel | ‘Falso’

ilfattoquotidiano

: RT @GianandreaGaian: Qualcosa si muove a Berlino. Horst Seehofer, leader della Csu e il ministro dell'Interno del nuovo governo guidato da… - MoltTeo : RT @GianandreaGaian: Qualcosa si muove a Berlino. Horst Seehofer, leader della Csu e il ministro dell'Interno del nuovo governo guidato da… - PaolaRossiAdila : RT @GianandreaGaian: Qualcosa si muove a Berlino. Horst Seehofer, leader della Csu e il ministro dell'Interno del nuovo governo guidato da… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) A due giorni dal varo del suo quarto governo, Angelaè protagonista di un botta e risposta tra il neodell’Interno Horst. “L’Islam nonGermania. La Germania è stata forgiata dal cristianesimo“, ha dichiaratoin un’intervista al tabloid Bild. “Dal cristianesimo ha tratto le sue domeniche libere e le sue festività religiose o i riti come Pasqua, Pentecoste o Natale”, ha continuato il. “Certo – ha tenuto a sottolineare – i musulmani che vivono da noi appartengonoGermania, ma questo non significa che noi dobbiamo per questo motivo rinunciare alle nostre tradizioni tipiche per un riguardo eccessivo e sbagliato”., esponente della Csu alleata di governo della Cdu, è stato fino allo scorso settembre governatore della Baviera e tra i più agguerriti critici della ...