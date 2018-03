Bellezza | il chirurgo plastico | allarme “sindrome Barbie & Ken”

Bellezza - il chirurgo : “Seno più morbido e naturale con le nuove protesi dinamiche” : Un seno nuovo più morbido al tatto e dall’aspetto più naturale, grazie a un gel dinamico che cambia forma in base alla posizione assunta, scongiurando in poche parole il temuto ‘effetto boccia’. Sono solo alcuni plus delle protesi ergonomiche, l’ultima generazione hi-tech di ‘rinforzi’ al décolleté che, “dopo un dovuto collaudo e un tempo di osservazione sufficiente successivo al debutto (esistono da 5 ...