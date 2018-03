Belén Rodriguez e Andrea Iannone | una Bentley da 400 000 euro

Gossip : Belen Rodriguez e Andrea Iannone - tra ritocchini e cachet da capogiro Video : #Belen Rodriguez e #Andrea Iannone sono sicuramente la coppia del momento: da quando sui giornali di #Gossip è stato ipotizzato l'arrivo di un bebè, infatti, tutti parlano dei due protagonisti di questo amore. Oltre alla presunta seconda gravidanza della showgirl [Video], però, ci sono altre cose che in questi giorni stanno facendo discutere gli appassionati di cronaca rosa: la recente partecipazione dei piccioncini a 'C'è posta per te', ha ...

BELEN RODRIGUEZ/ Di nuovo in Qatar insieme ad Andrea Iannone : amore a gonfie vele per la coppia : BELEN RODRIGUEZ ha seguito di nuovo Andrea Iannone, come aveva già fatto qualche settimana fa. E mentre il pilota è in pista, lei si gode il mare e la spiaggia.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:52:00 GMT)

“La pipi? Vi giuro che…”. Belen Rodriguez scatena così i suoi fan : uno scatto a sorpresa della bella argentina che - come sempre - non passa inosservato. E stavolta Iannone c’entra poco e niente : Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima Belen Rodriguez, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l’annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che ...

Belen Rodriguez e Andrea a C'è posta per te : quando hanno guadagnato? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su C'è posta per te, il programma di Canale 5 che tornerà in prima serata sabato 17 marzo con una nuova imperdibile puntata. Le ultime novità giungono da ''Diva e Donna'' che ha svelato il cachet stellare per l'ospitata di Andrea Iannone e la fidanzata Belen Rodriguez durante l'ultimo appuntamento del popolare people show. Andrea Iannone e Belen ospiti a C'è posta per te Maria De Filippi ha ...

Belen Rodriguez e Iannone : svelato il cachet preso a C’è posta per te : C’è posta per te: quanto hanno guadagnato Belen e Iannone? Sabato scorso Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone sono stati ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te. La coppia è stata chiamata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nei panni di Bellenza ed EzIannone Greggione. La showgirl ha manifestato una certa tranquillità al suo ingresso in studio. Era a conoscenza di questa sorpresa? Ad insospettire il pubblico è stata ...

Belen Rodriguez-Valentino Rossi? La showgirl risponde così : 1/8 Foto Instagram ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : “Un figlio prima o poi arriverà” : Non poteva che essere esplosivo l’incontro/scontro andato in onda durante la puntata di C’e posta per te di sabato 10 marzo: ai veri Belén Rodríguez e Andrea Iannone se ne sono infatti accostati due falsi, impersonati da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Dall’occasione, poi, è scaturita anche una strana intervista reciproca tra tutti e quattro – pubblicata su Chi nel numero in edicola il 14 marzo – e, per quanto il ...

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta - nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta : Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale – Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande ...

Gossip : Belen Rodriguez è incinta? Le parole della showgirl : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno per diventare genitori? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il giornale 'Nuovo Tv' ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta dolce attesa della conduttrice. Intervistata in esclusiva da 'Chi' sul suo sempre più solido rapporto con il pilota Suzuki, l'argentina ha risposto in modo un po' evasivo alla domanda sulla sua ...