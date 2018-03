Belen in vacanza a Doha con tutta la famiglia

people24.myblog

(Di venerdì 16 marzo 2018) Inseparabili per le strade di Milano a bordo di bolidi da 400mila euro come a piedi nudi sulla spiaggia diRodriguez e Andrea Iannone non scherzano: i progetti di allargare lasono all’ordine del giorno e la showgirl non lo perde di vista un attimo seguendolo in pista nel Qatar. Con il figlio di Santiago, e nonna Veronica Cozzani sono una famigliola perfetta. Lei sfoggia le sue curve da urlo al mare mentre si rilassa con il bambino e la madre. Lui si prepara a scendere in pista per la prima gara di Motogp. Insieme sono volati in Qatar, mostrando ancora il forte affiatamento tra i due e la voglia di fare sul serio. E così se la Rodriguez smentisce che non c’è nessuna una cicogna in volo, ammette però di essere desiderosa di dare presto un fratellino o una sorellina a Santiago.