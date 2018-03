Becchi lascia lo studio di Piazzapulita durante lo scontro con Cecchi Paone sui vaccini

Lite tra Becchi e Cecchi Paone sui vaccini : il filosofo lo manda a quel paese e lascia lo studio : Due posizioni distanti, quella contraria all'obbligatorietà vaccinale del filosofo Becchi e quella a favore, invece, di Cecchi Paone. E così il confronto sul delicato tema a Piazzapulita si trasforma in un litigio. "lasciami parlare" urla Becchi a Cecchi Paone. "Dici cose insopportabili" replica l'altro. "Vai a fare in c... ciao" conclude Becchi che lascia lo studio.