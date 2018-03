Basket | 22a giornata Serie A 2018 | Milano anticipa il sabato | Venezia attende Cantù

oasport

(Di venerdì 16 marzo 2018) Sarà una delle due capoliste, l’EA7 Emporio Armani, ad aprire la ventiduesimadellaA. L’Olimpiaal Forum la Dolomiti Energia Trento. Se da una parte la squadra di Pianigiani vuole mantenere la vetta della classifica, mettendo pressione poi a, dall’altra parte la formazione di Buscaglia cerca il grande colpo in trasferta per continuare a mantenersi attaccata alla zona playoff. Sono due gli anticipi del, perchè alla sera si sfidano Pistoia e Reggio Emilia. La The Flexx è in crisi e deve vincere per evitare di essere ulteriormente risucchiata nella zona retrocessione, mentre stato d’animo completamente diverso per la Grissin Bon che ha appena festeggiato la qualificazione alla semifinale di EuroCup, anche se potrebbe pagare un po’ di stanchezza. La domenica viene aperta dalla sfida tra Varese ed Avellino. La ...