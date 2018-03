Barcellona-Roma | ecco quando si giocherá | le reazioni a caldo di Monchi e Totti

Roma - Totti : 'Il Barcellona dovrà sudare per eliminarci' : TORINO - ' Andremo lì a fare la nostra partita, per fare vedere che la Roma può combattere anche con il Barcellona '. Così Francesco Totti commenta ai microfoni di Premium Sport il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà la Roma sfidare il Barcellona . ' Il calcio è bello perché può succedere di tutto, affrontiamo una delle più forti d'Europa ma ...

Sorteggi Champions : Barcellona-Roma. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Roma - De Rossi sui quarti contro il Barcellona : 'Non si sa mai...Arriveremo carichi' : Per la terza volta in carriera Daniele De Rossi giocherà un quarto di finale di Champions League. Lo farà contro il Barcellona , andata al Camp Nou il 4 aprile, ritorno il 10 aprile all'Olimpico, , ...

Champions - ai quarti sarà Barcellona-Roma FOTO : Il sorteggio è visibile su Italia 1 in chiaro, sul canale Premium Sport e in streaming sul sito dell'UEFA. CRONACA EVENTO Ore 12.10 - Inizia il sorteggio. Liverpool-Manchester City Juventus-Real ...

Sorteggi Champions : Roma-Barcellona. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Barcellona - Amor : 'Roma? Grande rispetto - ha eliminato l'Atletico Madrid' : Guillermo Amor , dirigente del Barcellona , parla a Premium Sport per commentare il sorteggio di Champions League che ha messo i blaugrana di fronte alla Roma: 'La Roma non è affatto un club semplice da affrontare. È un club forte, storico, che ha vinto il ...

Sorteggio quarti Champions : Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma. E.League : Salisburgo per la Lazio : DI FRANCESCO: 'ENTUSIASMO E COSAPEVOLEZZA' - 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi - commenta Di Francesco su twitter-. Siamo arrivati ...

Roma - sorteggio Champions. Totti : “il Barcellona dovrà sudare per eliminarci” : “Sono contento del sorteggio perche’ siamo tra le otto piu’ forti d’Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto finora: in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avra’ da sudare per eliminarci”. Cosi’ Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l’esito dei sorteggi di ...

Roma - Monchi : “Barcellona squadra difficile - ma ce la giochiamo” : “Non abbiamo avuto tanta fortuna ma ce la giochiamo, ho fiducia nella mia squadra”. Così il ds della Roma Monchi commenta ai microfoni di Premium Sport l’accoppiamento nei quarti di Champions League contro il Barcellona. “La Roma è rispettata e dobbiamo andare con la mentalità di poter fare qualcosa di importante e andare avanti. Nel Calcio si gioca 11 contro 11 e tutti hanno le possibilità di andare avanti, affrontiamo ...

Barcellona-Roma - andata quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : andata quarti di finale Champions League Martedì 3 aprile o mercoledì 4 aprile Barcellona Roma Diretta TV su Premium Calcio e Canale 5 , da definirsi, , diretta streaming su Premium Play, diretta ...

Roma-Barcellona - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Champions League. Le sfide di andata e ritorno : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se gli incontri ...

Roma-Barcellona - ritorno quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : ritorno quarti di finale Champions League Martedì 10 aprile o mercoledì 11 aprile Roma Barcellona Diretta TV su Premium Calcio e Canale 5 , da definirsi, , diretta streaming su Premium Play, diretta ...

Roma - Di Francesco : 'Viviamo la sfida con il Barcellona con entusiasmo e consapevolezza' : 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi. Siamo arrivati fin qui giocando con coraggio, determinazione e applicazione: viviamola con entusiasmo e consapevolezza. Forza Roma'. Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di ...

Totti : 'Il Barcellona sarà preoccupato di affrontarci. Troverà una grande Roma' : L'ex capitano e dirigente della Roma , Francesco Totti , ha commentato a caldo il sorteggio di Champions League contro il Barcellona a Premium Sport : ' Sono contento, siamo fra le otto più forti d'Europa . Sono tutte difficili, affrontiamo questa sfida con serenità e tranquillità. Sappiamo che il Barcellona è una delle squadre più forti d'...