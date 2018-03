Barcellona | Messi | “gioco di più per la squadra | sono meno egoista”

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Che facevo prima che non faccio ora e cosa faccio ora che non facevo prima? Prima prendevo la palla e facevo la mia giocata, ora cerco di giocare piu’ per la”.egoista e piu’ al servizio del gruppo, e’ in questo che Lionel– intervistato da America Tv – ritiene di essere cambiato negli ultimi anni. “Cerco di avere di piu’ la palla fra i piedi ma non per segnare o per egoismo, quanto per cercare di muovere di piu’ lada un’altra posizione – spiega – Se corro gli stessi chilometri di prima? Si’ ma in modo diverso”. L'articolo: “gioco di più per laegoista” sembra essere il primo su CalcioWeb.