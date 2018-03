Barcellona | Messi dice addio all' egoismo

Barcellona - Messi : “gioco di più per la squadra - sono meno egoista” : “Che facevo prima che non faccio ora e cosa faccio ora che non facevo prima? Prima prendevo la palla e facevo la mia giocata, ora cerco di giocare piu’ per la squadra”. meno egoista e piu’ al servizio del gruppo, e’ in questo che Lionel Messi – intervistato da America Tv – ritiene di essere cambiato negli ultimi anni. “Cerco di avere di piu’ la palla fra i piedi ma non per segnare o per ...

Roma - Manolas : 'Messi? Non abbiamo paura di nessuno. Se prendiamo il Barcellonain contropiede...' : Il difensore centrale della Roma , Kostas Manolas , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che ha visto i giallorossi accoppiati al Barcellona : 'abbiamo preso un avversario troppo forte come il Barcellona. È difficile giocarci contro perché giocano un ...

Champions - Manolas su Roma-Barcellona : 'Non partiamo battuti. Messi non ci fa paura' : A sottolinearlo in prima persona è Kostas Manolas, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo dire che il sorteggio non è andato bene perché abbiamo preso un avversario troppo ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada delle italiane : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Barcellona-Chelsea - Messi all'arbitro Skomina : 'Non parlarmi male - non ti ho mancato di rispetto' : Quella di Barcellona-Chelsea è stata la serata di Leo Messi, che ancora una volta ha dimostrato di essere in uno dei suoi migliori momenti di forma di tutta la carriera. Doppietta ad Antonio Conte , 3-...

Barcellona-Chelsea 3-0 - un marziano di nome Messi. Conte firma la resa. Sorteggio italiane : evitare le big! : Barcellona-Chelsea- 3-0 netto che non ammette repliche. Il Barcellona asfalta il Chelsea e vola ai quarti di finale di Champions League. Una doppietta di Messi e un gol di Dembelè spianano la strada ai catalani. Il Barcellona si candida prepotentemente alla vittoria finale. Il Chelsea recrimina per qualche episodio arbitrale, ma i londinesi sono apparsi […] L'articolo Barcellona-Chelsea 3-0, un marziano di nome Messi. Conte firma la resa. ...

VIDEO/ Barcellona Chelsea (3-0) : Conte complimenti a Messi. Highlights e gol della partita (Champions league) : VIDEO Barcellona Chelsea (risultato finale 3-0): Highlights e gol della partita valida come ritorno degli ottavi di Champions league. Doppietta di Messi e i blaugrana volano ai quarti.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Champions League : Barcellona Chelsea 3-0 - super Messi elimina Conte : Un super Messi affonda il Chelsea al Camp Nou. Pulce firma doppietta nel 3-0 che manda il Barcellona ai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata. Suo anche l'assist del gol di Dembele. LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA 86' PAULINHO! Grande incornata del brasiliano da corner: risposta superba di Courtois. 83' CAMBIO per il Chelsea: fuori Hazard che concede qualche minuto all'ex Pedro. ...

Barcellona-Chelsea 3-0 Anche Messi ai quarti : doppietta e 100 gol in Champions : LA CRONACA LE FORMAZIONI: BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto Pique Umtiti Jordi Alba; Rakitic Busquets Iniesta; Messi Suarez Dembele. CHELSEA: Courtois; Azpilicueta Christensen Rudiger; Moses ...

Champions League 2018 : Messi trascina il Barcellona ai quarti di finale - il Bayern Monaco passeggia in Turchia : Sono il Barcellona ed il Bayern Monaco le ultime due qualificate ai quarti di finale di Champions League 2018. Gli spagnoli hanno inflitto un pesante 3-0 al Chelsea di Antonio Conte e, dopo il pareggio 1-1 del match d’andata, hanno messo in cassaforte la qualificazione imponendo la legge del fattore campo. Un Barça trascinato letteralmente da Leo Messi, autore di una doppietta e dell’assist sul gol di Dembelé. Per l’asso ...

