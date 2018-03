Barcellona | Amor | ' Roma? Grande rispetto | ha eliminato l' Atletico Madrid'

Liga - clamoroso Barcellona : 57 milioni da sponsor per la maglia d'allenamento : A diventare ricchissimo sarà il Barcellona , club che ha letteralmente investito nel mondo delle sponsor izzazioni dopo oltre cento anni di storia: dalla storica prima volta di Unicef come main sponsor ...

Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar : “non sarà mai come Messi - ecco cosa hanno fatto lui e suo padre” : Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar . Il vicepresidente del club blaugrana, Jordi Mestre, non ha risparmiato parole durissime nei confronti del brasiliano, passato in estate al Psg. ecco le dichiarazioni del dirigente catalano ai microfoni di ‘Diario Sport’: “ Neymar e suo padre non sono stati onesti con noi. Se fosse venuto da noi e avesse detto: ‘voglio andare’, come hanno fatto Fabregas, Pedro, Alexis Sanchez e Mascherano, ...

Inter - arriva la clamorosa offerta a De Vrij per strapparlo a Juve e Barcellona Video : L'#Inter è una delle squadre che ci si attende essere tra le più attive nella prossima sessione di calciomercato. Le tre sconfitte consecutive, contro l'Udinese e il Sassuolo in campionato, e contro il Milan in Coppa Italia hanno messo in evidenza [Video] alcuni limiti ancora presenti all'Interno della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Uno dei reparti che necessita di rinforzi è sicuramente quello arretrato visto che ci sono i ...