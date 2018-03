Barbara d' Urso condurrà il Grande Fratello? Riunione in corso a Cologno

Grande Fratello : Barbara D’Urso alla conduzione! : Incredibile! I dirigenti Mediaset in queste ore si stanno riunendo per decidere chi condurrà il Grande Fratello versione Classica. La bomba è stata lanciata proprio da lui! Scopriamo insieme di chi si tratta! In un primo momento si era pensato che la conduzione del Grande Fratello versione classica, sarebbe spettata o alla showgirl Belen Rodriguez oppure all’attrice Anna Safroncik. Poi sul web è arrivata la voce che a pilotare il reality ...

BOOM! Riunione in corso a Cologno con Barbara D’Urso per la conduzione di Grande Fratello : Barbara D'Urso Barbara D’Urso stasera lascerà Cologno più tardi del solito. Non saranno però le prove di Domenica Live a tenerla occupata ma una Riunione in Viale Europa. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso incontrerà Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset, per parlare di una clamorosa proposta: la conduzione di Grande Fratello 2018 ...

Barbara D'Urso a Quinta Colonna : Del Debbio gli mostra la foto dell'ex marito - lei la prende malissimo : Barbara D'Urso va ospite a Quinta Colonna . Un'intervista celebrativa della 'signora della politica', colei che ha intervistato tutti i leader delle elezioni. Ma quando da Paolo Del Debbio si parla d'amore la regina degli ascolti di Mediaset è meno raggiante. Quando Carmelita ha visto le ...

POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso ospita Patrizia Rossetti e la sua Perla : Oggi, venerdì 16 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento della settimana con POMERIGGIO 5 condotto da Barbara D’Urso. In studio Patrizia Rossetti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:45:00 GMT)

Barbara Guerra - diffamazione alla D'Urso : condannata a 6 mesi per gli insulti su Instagram : Galeotta fu una puntata di Domenica Live, e una reazione scomposta. Barbara Guerra, 39enne ex "Olgettina" passata agli onori delle cronache per la partecipazione ai presunti...

Barbara D'Urso super sexy in giallo seduce tutti - perfino Bruno Vespa : Barbara D'Urso, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Eva Grimaldi con Imma Battaglia, Bebe Vio e tanti altri vip: tutti alla prima del mega show multimediale Giudizio Universale. Michelangelo and the ...

“L’avete vista?”. Basta una sua foto e Barbara D’Urso si tradisce. Da intervistatrice a intervistata : Carmelita a 360 gradi a Quinta Colonna. E fila tutto liscio fino a quando - all’improvviso - cambia faccia. Gli spettatori l’hanno notato subito. No - la conduttrice non l’ha presa bene… : Siamo abituati a vederla intervistare, ma per una volta Barbara D’Urso è passata dall’altra parte della barricata. Ha lasciato (temporaneamente, eh!) il suo salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ per sedere in quello di ‘Quinta Colonna’, su Rete 4, e rispondere a Paolo Del Debbio come ‘signora della politica’ che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti ...

Barbara D'Urso a Quinta Colonna : "Porto in televisione la mia visione della vita" (video) : Paolo Del Debbio, padrone di casa di Quinta Colonna, ha presentato 'la signora della politica', Barbara D'Urso, colei che, durante la campagna elettorale, ha avuto la possibilità di ospitare tutti gli esponenti più importanti impegnati nelle ultime elezioni politiche (Qui, per il video):prosegui la letturaBarbara D'Urso a Quinta Colonna: "Porto in televisione la mia visione della vita" (video) pubblicato su TVBlog.it 16 marzo 2018 00:46.

