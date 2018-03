Banda ultra-larga in arrivo a Cellio con Breia

Musk lancia i primi satelliti per la Banda ultralarga su tutto il Pianeta : Ancora lui, quello che vuole colonizzare Marte , farci viaggiare a velocità supersonica in vagoni dentro tunnel da fantascienza e riempire il mondo di auto elettriche, belle e futuristiche, che non ...

Scontro Fastweb-Open Fiber - "troppi ritardi sulla Banda ultra larga" : Approda all'Antitrust lo Scontro sulle nuove reti banda ultra larga, in fibra ottica. Fastweb ha infatti denunciato Open Fiber, la società controllata da Enel e Cassa depositi che sta creando la ...

Banda ultra larga : sospesa iniziativa Ticino - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Anci e Uncem - insieme per il piano Banda ultra larga in Piemonte : È una questione che ha un ovvio riflesso sia in termini di analfabetismo digitale , sia in termini di economia e competitività: una piaga che al momento coinvolge il 12% circa della popolazione ...