Automobilismo | Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo

meteoweb.eu

: DA OGGI ISCRIZIONI APERTE AL 4° RALLY DELLE COLLINE METALLIFERE E DELLA VAL DI CORNIA - automotornewsit : DA OGGI ISCRIZIONI APERTE AL 4° RALLY DELLE COLLINE METALLIFERE E DELLA VAL DI CORNIA - automotornewsit : “Sostenibilità e performance: la sfida del motorsport 2.0”. A Cassino, il 6 aprile, nel contesto dell’ 8° Rally... - automotornewsit : Trofeo A112 Abarth Yokohama: Battistel e Rech svettano al Vallate Aretine -

(Di venerdì 16 marzo 2018), 16 mar. (AdnKronos) – Parte dalle Isole Azzorre la serie continentale della quale fa parte anche la competizione capitolina. In Italia si correrà nel mese di luglio. Una premessa su tutte: Anche nel 2018 ildiche è arrivato alla sesta edizione farà parte del prestigioso. La storia degli eventistici italiani che hanno fatto parte della serie continentale affonda le sue radici nel passato delle corse su strada tricolori e bisogna andare fino al prestigiosodi San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, per incrociare un evento già a titolazione europea. Poi la titolazione europea abbandonò l’Italia fino al 1984, quando il testimone della gara trentina fu preso dalPiancavallo, la competizione friulana che una volta entrata in crisi avrebbe poi passato la titolazione europea al1000 Miglia di ...