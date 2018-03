Auto tenta di investire un carabiniere | che spara e colpisce 2 donne

Modica - tentano di rubare Auto in via Sacro Cuore : arrestati : Arrestata dalla Polizia di Stato di Modica una coppia ragusana che aveva tentato di rubare un'auto in una strada retrostante di via Sacro Cuore

Roma - palpeggia e tenta di abusare di donna su Autobus ma lei lo immobilizza e lo arresta : Prima l’ha palpeggiata, poi ha tentato di abusarne. Ma all’uomo è andata male perché come vittima aveva scelto una poliziotta. È tutto avvenuto a bordo dell’autobus linea 64 di Roma ieri. Un 39enne italiano di origine congolese si è avvicinato a una donna appoggiandosi a lei. La vittima, un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla Squadra mobile – sezione reati contro le violenze sessuali, stava rincasando al ...

Subisce un tentativo di violenza durante il turno di guardia medica. Denunciato il presunto Autore - : La notizia è balzata agli onori delle cronache l'altro ieri, durante il giorno della Festa della Donna. Alcuni giorni fa, infatti, una dottoressa, nel corso di un servizio di guardia medica , dopo ...

Tenta furto in Auto in S.Bartolomeo e spaccia marijuana in piazza San Marco - denunciato : TRENTO. denunciato a Trento dalla polizia un cittadino senegalese di 24 anni per spaccio di sostanza stupefacente e Tentato furto aggravato. L'uomo è stato notato dal Reparto prevenzione crimine, ...

Neopatentati - a Milano l'assicurazione Auto costa 746 euro e a Napoli vola a 1.924 : Un neopatentato di Napoli paga l'assicurazione per l'auto il 150 per cento in più di un pari-grado milanese. E' quanto emerge da un'indagine di Facile.it, secondo la quale in media gli italiani ...

Ostenta sicurezza durante il controllo della polizia ma aveva la cocaina in Auto : arrestato : Arresto effettuato dalla squadra mobile di Chieti insieme a quella di Pescara. Nei giorni scorsi è stato fermato, a bordo della sua lancia thesis, per un normale controllo, R.G. di Pescara, 53 anni, ...

Tentato furto nel campo fotovoltaico : Auto come teste d'ariete : SAN PIETRO VERNOTICO - Tentato furto in un campo fotovoltaico in agro del comune di San Pietro Vernotico: i ladri si sono dati alla fuga dopo aver usato un'auto come testa d'ariete, azione che ha ...

Roma : tentano furto d’Auto - uno arrestato e l’altro denunciato : Roma- Grottaferrata, Carabinieri scoprono ladri d’auto. Un arresto e un denunciato Il fatto Una pattuglia di Carabinieri, la scorsa notte, ha sorpreso i due giovani... L'articolo Roma: tentano furto d’auto, uno arrestato e l’altro denunciato su Roma Daily News.

Napoli : ladro tenta di rubare un Auto - non si accende - chiama il carroattrezzi Video : I furti d'auto secondo fonti ufficiali sono in calo, ma guardando ai dati statistici degli anni precedenti c'è poco da stare sereni. Nel 2015 ad esempio sono state rubate addirittura 11.632 Fiat Panda, di cui il 56% sono state ritrovate, confermando l'idea che la maggior parte dei furti vengono compiuti per utilizzarle in via temporanea. Nell'insieme nazionale i furti d'auto per quell'anno sono stati circa 114mila, un numero estremamente alto ...

Tenta di rubare un'Auto - ma la vettura non si avvia : ladro chiama carro attrezzi : Ha forzato la portiera di una Fiat 500 parcheggiata in strada a Meta di Sorrento (Napoli) e ha infilato un coltello da cucina nel blocco d'accensione, ma l'auto non si è messa in moto. Così lo scorso 20 luglio il ladro - un 40enne di Castellammare di Stabia - ha ben pensato di chiamare il carro attrezzi, fingendosi il proprietario della vettura, a cui aveva persono attaccato una targa falsa per mascherare il furto.Ma il dipendente ...

Tentato colpo alla sala giochi del Villaggio Mediterraneo - Auto usata come ariete : Approfondimenti colpo al bar Jolly di Brecciarola nella notte: svaligiate le slot machine 26 agosto 2017 colpo in una gioielleria di Vasto, aggrediscono e rapinano titolare: in manette quattro ...

Eur – Fermi - individuato in nottata l’Autore del tentato omicidio nella stazione : nella nottata, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato Esposizione, al termine di una rapida indagine, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto I.T., italiano di 47 anni, individuato quale autore del tentato omicidio di una donna peruviana di 47 anni, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri presso la fermata […] L'articolo Eur – Fermi, individuato in nottata l’autore del tentato omicidio ...

Trapani : tenta di dare fuoco all'Auto del cognato - arrestato : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Dopo una lite molto accesa un giovane ha tentato di dare fuoco all'auto del cognato ed è finito in carcere. Accade ad Alcamo (Trapani) dove i Carabinieri hanno arrestato Andrea Del Giudice, 33 anni. Già lo scorso mese di agosto, l'uomo era stato arrestato con l'accusa

Tentano truffa dello specchietto su Auto dei carabinieri : E' andata male a una coppia di romani che in pieno giorno hanno tentato di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto . I due, un uomo di 30 anni di Acilia e una donna di 24, del quartiere ...