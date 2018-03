Auto elettrica | con Volkswagen in campo | la sfida si fa globale

“Sono Motors” - la start-Up tedesca presenta l’Auto elettrica e solare : #SonoMotors Tappa Toscana, nel tour di presentazione della vettura che sta segnando record, oltre che di prestazioni (non velocistiche) ma di consumi, ma anche d’interesse, in tutto il mondo. Nei prossimi giorni toccherà a Firenze, dopo il successo riscontrato a Roma. Si è avvicinata davvero tanta gente per vedere la SION, l’auto elettrica-solare della Sono Motors, la nuova realtà Ecologica Made in Germany. L’idea innovativa di ...

Rimac C-Two - l'hypercar totalmente elettrica - con guida Autonoma - e intelligenza artificiale Nvidia : Al salone dell'auto di Ginevra 2018 , l'azienda automobilistica croata Rimac , con base a Sveta Nedelja, ha presentato C-Two , la prima supercar al mondo , totalmente elettrica , basata sulla ...

Volkswagen punta sull'Auto elettrica ma non molla il diesel : Volkswagen archivia un 2017 da record in termini di fatturato, utile e vendite e vara un ambiziosissimo piano d'investimenti per la conquista del settore della e-mobility. L'azienda di Wolfsburg ...

Auto elettrica - conviene in Italia? Parla Paolo Lugiato - manager del settore green : Paolo Lugiato, uno dei maggiori esperti di green economy in Italia, affronta il tema Auto elettriche in Italia. Al recente Salone di Ginevra l’Auto elettrica è stata protagonista indiscussa e i grandi player del mercato elettrico, come Enel, non hanno dubbi sul futuro green della mobilità. Ma la domanda degli Automobilisti è principalmente una: l’Auto elettrica conviene? “Mettendo da parte le forme di incentivazione, e quindi considerando solo ...

Auto elettrica - i 7 concept più belli del Salone di Givevra 2018 : Le luci della ribalta dell’edizione 2018 del Salone di Ginevra sono tutte per le Auto elettriche, in particolare per le concept che mai come quest’anno puntano sulla mobilità a zero emissioni e, nella maggior parte dei casi, anche su un design piuttosto futuristico. Alcune di esse sono vicine alla produzione, altre meno, ma tutte tracciano con convinzione la strada, o almeno una delle strade, che porta al futuro ...

Green economy - Auto elettrica - bollette energetiche : cosa dicono i programmi di M5S e Lega : Grazie a una nuova politica energetica avremo bollette meno costose sia per il gas che per l'energia e saranno incrementate le agevolazioni tariffarie per le fasce di popolazione a minor reddito'.

Cupra e-Racer - la sportiva elettrica che vuole competere con le Auto a benzina : Realizzata sulla base della Seat Leon, la e-Racer è anche il primo modello turismo da gara 100% elettrico al mondo e sarà fra le star del Salone di Ginevra 2018: idealmente è pensata per competere ...

porsche ev Auto elettrica tesla : Nella fuga dai carburanti di origine fossile vinceranno i più veloci. Non stupisce dunque vedere tra le auto in corsa proprio la porsche, che ha annunciato di voler arrivare a vendere il suo primo modello all-electric entro il 2019. La casa automobilistica di Stoccarda aveva presentato il primo concept della porsche Ev nel 2015, ma ora il progetto è cresciuto e promette di far mangiare la polvere alla Model S di casa tesla. Stefan ...

Zapgrid - Gestire e pagare la ricarica dellAuto elettrica con unapp : Tessere addio, con il progetto Zapgrid. Grazie a unapp, disponibile per Android e iOS, vengono ora agevolate le operazioni di ricarica dellauto elettrica dalle colonnine, anche di diversi gestori. Dopo aver effettuato la registrazione, lautomobilista potrà geolocalizzarsi verificando quali infrastrutture sono presenti nella zona, la quantità di prese, la tipologia di attacco e, soprattutto, la loro disponibilità.Il servizio. Una volta ...

Marchionne si adegua al mainstream 'no diesel' e avanza l'alleanza sino-tedesca per l'Auto elettrica : Oggi il Financial Times ha scritto che il gruppo Fca potrebbe abbandonare la produzione di motori diesel nel prossimo piano industriale che verrà presentato il primo giugno. Secondo l'indiscrezione, ...

Mobilità green - da E-vai un'Auto elettrica in comodato d'uso al Comune : CREMONA - Da mercoledì 21 febbraio e per un mese il Comune di Cremona avrà a disposizione un'auto elettrica per gli spostamenti istituzionali e di servizio. Il mezzo, una Nissan Leaf, automobile ...

L’Auto elettrica che va da 0 a 100 in 1 - 9 secondi : Sembra un gufo, va veloce come un missile e non fa il minimo rumore. Dopo averla vista al Salone di Francoforte dello scorso anno, ora la Aspark Owl è finalmente scesa in strada per dimostrare davvero ciò che sa fare. Hypercar nata in Giappone, ha il classico profilo delle vetture estreme, con linee nette che tagliano l’aria per sfuggire all’inevitabile attrito e rubarle ancora qualche centesimo di secondo. D’altro canto però ...

Entro il 2020 un'Auto su 10 sarà elettrica :