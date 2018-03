Auguri Lecce | le bellissime foto della città in festa per i 110 anni

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il 15 marzo è una data storica nel mondocultura perchè in questa giornata avvenne l'assassinio di Gaio Giulio Cesare (nell'anno 44 a.C). A, questa data si ricorda per altro: il 15 marzo del 1908 nacque ilCalcio. Ieri, in occasione dei 110la società ha organizzato varie manizioni e la giornata è stata emozionante sotto diversi aspetti. In Piazza Sant'Oronzo ci pensavano le immagini a far scorrere le emozioni giallorosse, con glidi grandi ex che di tanto in tanto comparivano. A sorpresa, sono arrivati glidi tanti ex calciatori e allenatori giallorossi: da Cosmi a Chevanton, da Cuadrado a Giacomazzi. La giornata è iniziata presto, con le prime maglie giallorosse che sono apparse nelle vetrine dei localisalentina. Una vera e propria casa giallorossa quella del Bingo Ariston che è stato allestito allesterno con bandierine e ...