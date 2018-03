Audio | testo e traduzione di Done For Me di Charlie Puth con Kehlani | il nuovo singolo da

Audio e testo Ed Io di Valerio Scanu - il nuovo singolo sul legame tra l’Onnipotente e l’essere umano : Ed Io di Valerio Scanu è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download. Il nuovo singolo dell'artista sardo è un brano inedito non ancora inserito in un album ed è disponibile in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. All'indomani della presentazione ufficiale del libro autobiografico Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary, in vendita da giovedì 15 marzo, Valerio Scanu torna alla sua musica rilasciando ...

Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo - prossimo estratto da Modern Art : Audio e testo : Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo. Si tratta di un altro estratto da Modern Art dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Senza appartenere. Il brano arriva in rotazione radiofonica a partire dal 16 marzo. 1XUnattimo fa parte dell'ultimo disco di inediti di Nina Zilli, Modern Art, che ha voluto affidare alla produzione di Michele Canova. L'album è uscito nel mese di settembre 2017 ma ha vissuto una rinascita a seguito ...

Bolivia è il nuovo singolo di Francesca Michielin da 2640 : Audio e testo : Il nuovo singolo di Francesca Michielin è Bolivia. Il brano era già stato annunciato come terzo estrattp da 2640, ma solo nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità da parte dell'artista con la data di uscita di Bolivia in tutte le radio. L'appuntamento è fissato per il 16 marzo. Il terzo singolo di Francesca Michielin arriva dopo Vulcano, con il quale ha segnato il suo ritorno in musica, per poi annunciare il nuovo disco con il singolo Io non ...

Audio - testo e traduzione di Don’t Matter di Zayn Malik - un nuovo brano trapelato online : in arrivo il secondo album di inediti : Don't Matter di Zayn Malik è la nuova canzone pubblicata a sorpresa nella serata di sabato 1o marzo: l'ex cantante degli One Direction ha rilasciato il brano, dopo un problema riscontrato online. La canzone, infatti, non era destinata ad essere pubblicata subito e, come spiegato dal cantante attraverso i propri canali social, qualcuno ha hackerato il database e pubblicato illegalmente il brano. Di fronte all'accaduto, Zayn ha citato ...

Audio e testo di Volevo scriverti da tanto di Mina - una ballata melodica è il primo singolo dall’album Maeba : Volevo scriverti da tanto di Mina segna il ritorno in radio e in digitale dal 9 marzo della più grande voce italiana di sempre. Dopo i successi di Selfie nel 2014 e delle raccolte di MinaCelentano Le migliori e Tutte le migliori che hanno collezionato 6 dischi di platino, Mina si prepara a lanciare Maeba, il suo nuovo album di inediti. La canzone che lo anticipa è una ballad melodica, romantica, d'atmosfera, che mette in risalto le doti ...

Audio e testo di Nel silenzio di mille parole di Enrico Nigiotti - nuovo singolo dal 9 marzo : Nel silenzio di mille parole di Enrico Nigiotti è finalmente entrato in rotazione radiofonica. Dopo il successo di L'amore è, il cantautore livornese è pronto per una nuova avventura discografica e per la presentazione di questo nuovo singolo, con il quale andrà ad anticipare l'atteso album di inediti del quale non si conosce ancora la data d'uscita. L'artista ha già espresso le sue emozioni attraverso i canali social a lui dedicati, con una ...

Tell me you love me di Demi Lovato in spagnolo - Audio e testo della nuova versione del singolo : Il debutto su Spotify di Tell me you love me di Demi Lovato in spagnolo conferma come la popstar stia continuando a scommettere sul mercato latino. Dopo il successo di Échame La Culpa con Luis Fonsi, Demi Lovato ha rilasciato giovedì 8 marzo una nuova versione del suo singolo Tell Me You love Me, questa volta con l'intero testo in lingua spagnola: "È difficile, ma allo stesso tempo tutti mi hanno dato molto sostegno, sono grata di poter ...

Audio e testo di Pink Lemonade di James Bay - il nuovo singolo dall’album Electric Light : Il testo di Pink Lemonade di James Bay è disponibile alla fine di questo articolo. Il cantautore inglese ha rilasciato nelle scorse ore il suo nuovo brano, Pink Lemonade, che anticipa l'album di prossima pubblicazione dal titolo Electric Light. Dopo il singolo Wild Love, è Pink Lemonade la nuova canzone inedita ad entrare in rotazione radiofonica. Il brano è disponibile anche in free streaming e in tutti gli store digitali dopo l'anteprima ...

Lana Del Rey canta Madonna - Audio e testo della cover di You Must Love Me dal film Evita : Lana Del Rey canta Madonna e le rende omaggio con una cover di un suo classico, la sua versione di You Must Love Me che ha deciso di incidere e divulgare in rete. Nella settimana degli Oscar, giunti alla novantesima edizione, Lana Del Rey ha voluto rivisitare uno dei brani che ha vinto agli Academy Awards come Miglior canzone originale. Ma non è soltanto un tributo a Madonna: si tratta di un progetto più ampio, in vista dell'uscita della ...

