Audi | 40 miliardi in 5 anni per sfidare i competitor premium Focus su elettrico e nuovi

Audi - Per la prima volta - fatturato sopra i 60 miliardi di euro : A poche ore dalla presentazione dei numeri del gruppo Volkswagen, è il momento del bilancio annuale del gruppo Audi che, reduce da un periodo di continua crescita, ha mantenuto il trend positivo consegnando 1,88 milioni di vetture e raggiungendo un utile operativo, ante oneri, di 5,1 miliardi di euro, in crescita dell8,4% rispetto al 2016. La salute finanziaria del marchio tedesco è confermata anche dagli investimenti previsti per i prossimi ...

Arabia SAudita - 64 miliardi per imitare Las Vegas : Un investimento da 64 miliardi di dollari nel settore dell'intrattenimento nei prossimi 10 anni per dare impulso all'economia. La città si estenderà su una superficie di 334 km quadrati e all'interno ...

Salini Impregilo - contratto da 1 - 3 miliardi di dollari in Arabia SAudita : Nuova Commessa in Arabia Saudita per Salini Impregilo , che si aggiudica un contratto a Riyadh del valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari con la Saudi Arabia National Guard , Sang, . Il ...

Il miliardario sAudito Alwaleed libero grazie a un accordo economico. Riad chiedeva un riscatto di 6 miliardi di dollari : L'Arabia Saudita ha rilasciato il principe miliardario Alwaleed bin Talal, circa tre mesi dopo il suo arresto avvenuto nell'ambito di una purga anti-corruzione. Lo riferisce ad Afp un suo socio d'affari, coperto dall'anonimato. "È libero", ha dichiarato la fonte vicina al miliardario.Il principe è stato rilasciato a seguito di un "accordo" finanziario raggiunto con le autorità. Lo riferisce sempre ad Afp una fonte del ...