Atalanta | Batshuayi rincara la dose | incredibili accuse

Cori razzisti a Batshuayi : l’Uefa apre un’inchiesta contro l’Atalanta - ecco cosa rischia il club : Cori razzisti a Batshuayi durante la gara dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, l’Uefa ha aperto un’inchiesta per stabilire eventuali responsabilità del club dopo la denuncia del calciatore del club tedesco giunta tramite i social. Adesso il club atalantino attende l’esito di tale inchiesta dell’Uefa che si pronuncerà il 22 marzo: il club rischia da una multa alla squalifica del campo. L’eventuale ...

CORI RAZZISTI IN Atalanta BORUSSIA/ Batshuayi irride i tifosi nerazzurri : il precedente Koulibaly : CORI RAZZISTI in ATALANTA BORUSSIA, Batshuayi irride i tifosi nerazzurri: “Ora guardatevi la coppa in tv”. La replica dell’attaccante del club tedesco ai supporters bergamaschi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:19:00 GMT)

Cori razzisti in Atalanta Borussia/ Batshuayi irride i tifosi nerazzurri : “Ora guardatevi la coppa in tv” : Cori razzisti in Atalanta Borussia, Batshuayi irride i tifosi nerazzurri: “Ora guardatevi la coppa in tv”. La replica dell’attaccante del club tedesco ai supporters bergamaschi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Atalanta-Borussia Dortmund - Batshuayi accusa : 'Versi di scimmia dagli spalti. Ora guardatemi in TV' : ... "Cori razzisti nei confronti di Batshuayi? Io non li ho sentiti - ha dichiarato il presidente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Ma se fosse veramente accaduto questo, posso solo dire che mi ...

Batshuayi replica su Twitter ai tifosi dell'Atalanta : 'Mi chiamate scimmia - ora guardate l'Europa League alla tv' : 'Nel 2018 sento ancora cori razzisti dagli spalti...Davvero? Spero che vi divertiate a guardare l'Europa League in tv mentre noi andiamo avanti e passiamo il turno'. Michy Batshuayi, attaccante del ...

Atalanta - Gasperini : 'Ottima prestazione - non dovevamo perdere'. Poi svela un retroscena su Batshuayi... : Nell'economia del gioco d'attacco è importante, poi stasera è stato meglio Ilicic. Bravissimo nel primo, nel secondo ha sfruttato l'inserimento di Cristante. Il Papu non lo discutiamo'. ILICIC - '...

Atalanta - Gasperini rammaricato e ‘arrabbiato’ con la difesa poi un clamoroso retroscena su Batshuayi : L’Atalanta è uscita sconfitta dal match con il Borussia Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ma i due goal segnati al Signal Iduna Park lascia aperto il discorso qualificazione. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Gasperini ha commentato così la prestazione della sua squadra: “C’è rammarico ma c’è la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un’ottima gara, abbiamo preso ...

Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 : Batshuayi al 91' beffa i nerazzurri : Batshuayi LA RIBALTA - Stoger ricorre al campione del mondo Goetze che entra in campo al posto di Reus. E al 20' i tedeschi pareggiano mettendo fine al dominio orobico: perde palla Toloi, Batshuayi ...

Europa League - Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 : show di Ilicic e Batshuayi : TORINO - L' Atalanta esce a testa alta dalla super sfida con il Borussia : a Dortmund finisce 3-2 per i padroni di casa, un risultato che tiene vive le speranze di qualificazione per la squadra di ...

Borussia-Atalanta 3-2 : Batshuayi spegne il sogno nerazzurro : L'Atalanta ha perso in casa del Borussia Dortmund , 3-2, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. In gol Schurrle, Ilicic per due volte e Batshuayi per due volte. LEGGI LA CRONACA

Borussia Dortmund-Atalanta 2-2 in diretta : risultato LIVE. Pareggia Batshuayi : Palla dentro geniale proprio per Schurrle: il Campione del Mondo 2014 controlla di esterno destro e batte Berisha in uscita. 1-0. Nel frattempo la grande intensità della partita porta tre cartellini ...

Borussia Dortmund-Atalanta - probabili formazioni sedicesimi Europa League 2018 : Gasperini ritrova Gomez e Caldara - Batshuayi unico riferimento offensivo per i tedeschi : Questa sera (giovedì 15 febbraio, ore 19.00) lo stadio Signal Iduna Park sarà teatro della sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Borussia Dortmund ed Atalanta. Dopo aver disputato un eccellente girone di qualificazione, affrontando alla grande avversarie di livello come Everton e Lione, gli orobici dovranno fare i conti contro la formazione tedesca, “retrocessa” dalla Champions League. Servirà ...