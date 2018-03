Astronomia | una spettacolare immagine di Dione | una delle lune di Saturno

Astronomia : tutte le galassie ruotano una volta ogni miliardo di anni - secondo un nuovo studio : Gli astronomi hanno scoperto che tutte le galassie ruotano una volta ogni miliardo di anni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il Prof. Gerhardt Meurer dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), ha dichiarato: “Non è una precisione da orologio svizzero. Ma indipendentemente dal fatto se una galassia sia molto grande o molto piccola, se potessimo sederci al limite del suo disco mentre gira, ci servirebbero circa un ...

Astronomia : ecco NGC 3972 - una splendida galassia a spirale piena di luci cosmiche catturata in un’immagine di Hubble : Questa meravigliosa galassia a spirale si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Tempestata di stelle, la galassia, catalogata come NGC 3972, si trova a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, che significa che la luce che vediamo ora ha lasciato la galassia 65 milioni di anni fa, proprio quando i dinosauri si sono estinti. NGC 3972 ha avuto la sua buona dose di eventi drammatici. Nel 2011 gli astronomi hanno osservato nella galassia ...

Astronomia : “Giove ha la forma di una pera” - svelata l’asimmetria del gigante gassoso : C’è la firma di due matematici dell’Università di Pisa, Andrea Milani e Daniele Serra, nello studio pubblicato sulla rivista «Nature» che ha misurato per la prima volta la componente asimmetrica in direzione nord-sud del campo gravitazionale di Giove, uno degli elementi fondamentali per modellizzare la struttura interna del pianeta. La ricerca fa parte di Juno, una missione della NASA che ha come obiettivo l’esplorazione di Giove. Una sonda ...

Astronomia : la rete interna di formazione stellare nella Nebulosa di Orione catturata in una meravigliosa immagine del telescopio ALMA : Questa spettacolare e insolita immagine mostra parti della famosa Nebulosa di Orione, una regione di formazione stellare che si trova a circa 1.350 anni luce dalla Terra. L’immagine combina un mosaico di immagini a lunghezza d’onda millimetrica dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) e del telescopio IRAM da 30 metri, mostrate in rosso, con una vista a infrarossi dello strumento HAWK-I sul Very Large Telescope dell’ESO, mostrate ...

Astronomia : individuato un nuovo esopianeta - appartiene a una famiglia di mondi poco comune : Un mondo molto simile al sesto pianeta del nostro Sistema Solare, ma più caldo. Lo ha scovato recentemente un gruppo di astronomi, e l’ha assegnato a una famiglia planetaria poco comune: quella dei ‘Saturno tiepidi’. Il team di ricerca, coordinato dal Millennium Institute of Astrophysics in Cile, ha trovato il nuovo esopianeta – nome in codice EPIC 247098361 b – grazie ai dati della missione Kepler. Il telescopio della Nasa – spiega Global ...

Astronomia : una frenesia di stelle catturata da Hubble nella galassia IC 4710 : Scoperta nel 1900 dall’astronomo statunitense DeLisle Stewart e qui catturata in un’immagine dell’Hubble Space Telescope della NASA/ESA, la galassia IC 4710 è una vista indubbiamente spettacolare. La galassia è una nube affollata di stelle luminose, con zone più luminose sparse alle sue estremità ad indicare le esplosioni di formazione di nuove stelle. IC 4710 è una galassia nana irregolare. Come suggerisce il nome, queste galassie sono ...

Astronomia - Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai raggiunta prima e svela importanti informazioni : Analizzare le atmosfere degli esopianeti può fornire nuove informazioni su come e dove i pianeti si formino intorno ad una stella. Hannah Wakeford, principale ricercatrice dell’University of Exeter (Regno Unito) e dello Space Telescope Science Institute (USA), spiega che queste informazioni sono necessarie per comprendere meglio il nostro sistema solare. Quindi, un team anglo-americano ha combinato le capacità dell’Hubble Space Telescope di ...

Astronomia : nuova teoria e nuovi indizi sulla formazione della Luna : La Luna potrebbe essersi formata all’interno della Terra quando quest’ultima si trovava in una fase synestica ed era avvolta da una nube di detriti vaporizzati. L’ipotesi è stata formulata da un gruppo di scienziati dell’Università della California, Harvard e Davis e lo studio è stato pubblicato sul numero odierno del Journal of Geophysical Research. Una delle teorie sulla formazione Lunare maggiormente più accettate, è quella dell’impatto ...

Astronomia : scovata una stella di neutroni velocissima in “silenzio radio” grazie al progetto “Einstein@Home” : Il progetto di calcolo distribuito Einstein@Home ha ottenuto l’ennesimo successo individuando due pulsar al millisecondo finora sconosciute, di cui una unica nel suo genere perché priva di emissioni radio. Einstein@Home è un’iniziativa di citizen science lanciata nel 2005 a cui partecipano decine di migliaia di volontari contribuendo con la potenza di calcolo dei loro computer, che viene sfruttata da un salvaschermo speciale attivato durante i ...

Astronomia : l’acqua sulla Luna potrebbe essere diffusa ed immobile - secondo una nuova analisi : Una nuova analisi dei dati provenienti da due missioni Lunari, condotta dagli scienziati dello Space Science Institute di Boulder, Colorado, dimostra che l’acqua sulla Luna non è confinata ad una particolare regione o ad un particolare tipo di terreno, ma ampiamente distribuita sulla sua superficie. l’acqua sembra essere presente giorno e notte, anche se non è sempre facilmente accessibile. Questi risultati potrebbero aiutare i ricercatori a ...

Astronomia - un appassionato cattura un evento rarissimo : la prima luce generata da una supernova di tipo IIb nella galassia NGC 613 : Grazie alle fortunate immagini di un astronomo amatoriale argentino, gli scienziati hanno ottenuto la prima osservazione dello scoppio iniziale di luce generato dall’esplosione di una stella massiccia. Víctor Buso, questo il suo nome, ha catturato le immagini di una galassia lontana prima e dopo il “risveglio shock” della supernova, quando un’onda di pressione supersonica dal nucleo esplosivo della stella colpisce e riscalda il gas sulla ...

Astronomia : una spettacolare immagine di Giove in luce infrarossa catturata da Hubble : Questa meravigliosa immagine catturata dall’Hubble Space Telescope ritrae la bellezza di Giove in luce infrarossa. Hubble viene spesso indirizzato verso il gigante gassoso per studiare meglio il moto delle nubi del pianeta e soprattutto per integrare i dati in arrivo dalla sonda spaziale Juno, la missione della NASA che studierà il campo magnetico del più grande pianeta del Sistema Solare, arrivata a destinazione il 5 luglio 2016. Questa ...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...