Astronomia | la Cintura di Orione osservata con il telescopio Cherenkov

(Di venerdì 16 marzo 2018) Si chiama Astri, acronimo per Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana, ed è un un prototipo – sviluppato dall’Istituto nazionale di astrofisica – degli small size telescopesper ilTelescope Array (Cta), il futuro osservatorio per raggi gamma. Astri appartiene all’ultima generazione di Imaging AtmosphericTelescopes (Iact), e grazie alla sua innovativa configurazione a due specchi (di tipo Schwarzschild-Couder), mai realizzata prima per uno strumento di questo tipo, ha dimostrato di poter restituire immagini con risoluzione angolare costante su un grande campo di vista. La camera di Astri è in grado di rivelare non solo la luceprodotta nell’interazione con l’atmosfera da parte di raggi cosmici o raggi gamma di altissima energia, ma anche produrre immagini del cielo notturno utilizzando il metodo statistico della varianza. L’immagine ...