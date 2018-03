Asteroidi | ecco HAMMER | il piano della NASA per salvare l’umanità dall’estinzione a causa

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Terrorizzati all’idea che un asteroide colpisca la Terra e ci distrugga per sempre? Non preoccupatevi: laha un. Gli scienziati americani hanno elaborato piani ufficiali su come affrontare l’arrivo diche potrebbero devastare il nostro pianeta. Si tratta di un veicolo spaziale, rinominato, che sta per Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, ossia Missione per il contenimento di un asteroide ad iper-velocità per interventi d’emergenza. Secondo quanto riportato da Buzzfeed, è stato elaborato dai migliori esperti, come la, la National Nuclear Security Administration (NNSA) e due laboratori d’armi del Dipartimento dell’Energia. Il veicolo ha due modi per eliminare la minaccia dell’impatto di un asteroide. Il primo include lo scontro con l’asteroide per poi mandarlo fuori rotta, in modo che non possa arrivare a colpire la Terra. Il ...