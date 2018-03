Ascolti tv | vince Don Matteo 11 irresistibile per 6 | 3 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori ...

Ascolti TV | Venerdì 9 marzo 2018. Vince Sanremo Young (17.3%). Immaturi chiude al ribasso (11.9%) - Fratelli di Crozza 5.1% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.765.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.879.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Transporter: Extreme ha intrattenuto 1.886.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Lo chiamavano Jeeg Robot ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Don Matteo non teme nessuno neanche la sfida “marziana” di Matt Damon: prosegue infatti il successo dell’undicesima stagione della fiction su Rai1 con Terence Hill: con una media di 5.987.000 telespettatori e il 27% di share il nuovo appuntamento ha conquistato la prima serata (6.396.000 e il 25,79% nel primo episodio, e 5.566.000 con il 28,69% nel secondo ma la settimana precedente aveva superato i 7 ...

SIMONE SCIPIONI VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ Ascolti deludenti e dimezzati in confronto allo scorso anno : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 7 - 2 milioni di telespettatori : vince la gara agli Ascolti di giovedì 1 marzo ‘Don Matteo’, in onda su Rai1, che ha ottenuto 7.200.000 telespettatori con il 29.4% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Matrix Prime’ che ospitava Silvio Berlusconi, visto da 1.954.000 telespettatori con l’8.4% di share. Terzo piazzamento su Italia 1 per ‘Chernobyl Diaries – La mutazione’ con 1.570.000 telespettatori e il ...

Ascolti TV | Venerdì 2 Marzo 2018. Basta il 13.6% a Porta a Porta per vincere - Immaturi 12.3%. Boss in Incognito parte dal 6.9% : Luigi Di Maio a Porta a Porta Su Rai1 Speciale Porta a Porta – ospiti Berlusconi, Di Maio e Renzi – ha conquistato 3.198.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la settima puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.946.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 l’esordio della quinta stagione di Boss in Incognito con Gabriele Corsi ha interessato 1.741.000 spettatori pari al 6.9% di ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 7 - 2 milioni di telespettatori : vince la gara agli Ascolti di giovedì 1 marzo ‘Don Matteo’, in onda su Rai1, che ha ottenuto 7.200.000 telespettatori con il 29.4% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Matrix Prime’ che ospitava Silvio Berlusconi, visto da 1.954.000 telespettatori con l’8.4% di share. Terzo piazzamento su Italia 1 per ‘Chernobyl Diaries – La mutazione’ con 1.570.000 telespettatori e il ...

Ascolti Tv - la Rai vince la prima serata con Lazio-Milan : 24.4% di share : Vittoria in prime time della Rai grazie alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida è stata inoltre la seconda più seguita di tutto il torneo. L'articolo Ascolti Tv, la Rai vince la prima serata con Lazio-Milan: 24.4% di share è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - l’Isola dei famosi vince con 4 - 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time L’Isola dei famosi conferma il gradimento che sta ottenendo in questa nuova stagione su Canale5 facendo registrare 4 milioni 501 mila spettatori con il 23.80% di share. In prima serata su Rai1 la nuova puntata della fiction E’ arrivata la felicità è stata seguita da 2 milioni 993 mila spettatori (12.1%). Il primo episodio della serie interpretata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria dal titolo “Quando ...

Ascolti TV - VINCE LA MOSSA DEL CAVALLO/ Con Andrea Camilleri Raiuno non sbaglia un colpo : ASCOLTI tv, VINCE La MOSSA del CAVALLO: su Rai 1 va in onda il film tv tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri su Vigata con circa otto milioni di italiani collegati. Male Matrix(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Ascolti : Che tempo che fa rivince - Le Iene ribatte Furore 2 - Domenica Live ristacca Domenica In : Ascolti tv di Domenica 25 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 25 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 4.529.000 spettatori (16,5% di share) e 2.521.000 (14,8%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa rivince, Le Iene ribatte Furore 2, Domenica Live ristacca Domenica In provIene da Gossip ...

Sanremo Young - Ascolti : Antonella Clerici cala ma vince di nuovo : Antonella Clerici con Sanremo Young in leggero calo, ma stravince ancora Ieri sera su Rai 1, a partire dalle 21:20, è andata in onda la seconda puntata della prima edizione di Sanremo Young, condotta da Antonella Clerici. Tanti ospiti ieri per la conduttrice de La Prova del Cuoco che, oltre ad una ricca giuria, ha potuto contare su Arisa, la quale ha conquistato il pubblico del web con la sua performance, la conduttrice Simona Ventura e Roby ...