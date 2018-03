Ascolti TV | Giovedì 15 marzo 2018

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto 757.000 spettatori (3.3%). ...

Ascolti TV | Giovedì 1 Marzo 2018. In 7.2 mln per Don Matteo (29.4%). Matrix 8.4% : Carlo Conti a Don Matteo I dati auditel del primo Marzo 2018 sono stati diffusi in ritardo per un inconveniente tecnico. Su Rai1 la fiction Don Matteo ha conquistato 7.200.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – ospite Silvio Berlusconi – ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 l’appuntamento con le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 481.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 22 febbraio 2018. Don Matteo vince con il 27.9% - Taken 11.3%. L’Europa League su TV8 al 6% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.705.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video 2.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 384.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande ...

Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2018. Don Matteo 27.3% - crolla 90 Special (6.5%). Piazzapulita (5.1%) meglio di Quinta Colonna (3.8%) : Don Matteo: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 6.632.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 il film Pompei ha interessato 1.159.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 90 Special – in onda dalle 21.31 alle 0.43 – ha intrattenuto 1.266.000 spettatori con il ...

Sanremo 2018 - gli Ascolti della terza serata : giovedì mai così visto dal 1999 : Record per la terza serata del Sanremo targato Claudio Baglioni: il giovedì del festival non è stato mai così visto dal 1999. Prosegue quindi il trend positivo, con una media 10.825.000 e il 51,6% di share. Per trovare un risultato medio più alto di una terza serata bisogna tornare al festival condotto da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta che registrò uno share medio del 53,94%. Lo scorso anno la terza serata del festival di Carlo ...

Ascolti TV | Giovedì 8 febbraio 2018. La terza serata del Festival al 51.6% : Festival di Sanremo 2018 - terza serata Su Rai1 la prima puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 10.825.000 spettatori pari al 51.6% di share. Su Canale 5 Tre all’Improvviso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un Anno da Leoni ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 I Soliti Sospetti ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 The Tourist ha raccolto davanti al video ...

