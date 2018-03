Ascolti TV | Giovedì 15 marzo 2018. Domina Don Matteo (26.9%) - Lo Stagista Inaspettato 10.4%. Diretta Gol su TV8 al 5.9% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.287.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.421.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Insterstellar ha intrattenuto 1.346.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Leggenda degli Uomini Straordinari ha raccolto davanti al video 702.000 ...

Ascolti tv giovedì 15 marzo 2018 : Prime Time Don Matteo 11 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Boss in Incognito ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film La leggenda degli uomini straordinari ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film Lo stagista inaspettato ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film Interstellar ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Quinta Colonna ha registrato ...

Ascolti TV | Giovedì 15 marzo 2018 : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Insterstellar ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Leggenda degli Uomini Straordinari ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto 757.000 spettatori (3.3%). ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018 : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 1 Marzo 2018. In 7.2 mln per Don Matteo (29.4%). Matrix 8.4% : Carlo Conti a Don Matteo I dati auditel del primo Marzo 2018 sono stati diffusi in ritardo per un inconveniente tecnico. Su Rai1 la fiction Don Matteo ha conquistato 7.200.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – ospite Silvio Berlusconi – ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 l’appuntamento con le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 481.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 1 Marzo 2018 : Carlo Conti a Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Matrix Prime – ospite Silvio Berlusconi – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’appuntamento con le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chernobyl Diaries – La mutazione ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La ...

Ascolti TV | Giovedì 22 febbraio 2018. Don Matteo vince con il 27.9% - Taken 11.3%. L’Europa League su TV8 al 6% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.705.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video 2.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 384.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande ...

Ascolti TV | Giovedì 22 febbraio 2018 : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2018. Don Matteo 27.3% - crolla 90 Special (6.5%). Piazzapulita (5.1%) meglio di Quinta Colonna (3.8%) : Don Matteo: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 6.632.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 il film Pompei ha interessato 1.159.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 90 Special – in onda dalle 21.31 alle 0.43 – ha intrattenuto 1.266.000 spettatori con il ...

Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2018. Don Matteo 27.3% - crolla 90 Special (6.5%) : Don Matteo: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 6.632.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 il film Pompei ha interessato 1.159.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 90 Special – in onda dalle 21.31 alle 0.43 – ha intrattenuto 1.266.000 spettatori con il ...

Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2018 : Don Matteo: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il film Pompei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 90 Special ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Speciale Grazie dei Fiori ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad ...