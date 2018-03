Ars | Miccichè contro M5S sullo streaming delle commissioni

Stretta all'Ars su dirette streaming lavori commissioni. Zafarana - M5S - : 'E' vergognoso. E' questa l'era Micciche'' : ... ovviamente, in maniera molto piu' che ristrettiva afferma la capogruppo M5s Valentina Zafarana il presidente dell'Ars Guianfranco Micciche' ha di fatto stoppato la pratica delle dirette streaming ...

Ars : Micciche' riceve ambasciatrice britannica Jill Morris : Inoltre, tramite la Fondazione Federico II ha sottolineato Micciche' riteniamo di potere dare un impulso alla conoscenza nel mondo della nostra ricca identita' culturale', ha concluso.

Sicilia : Milazzo (Fi) - se Di Maio vuole liberArsi di Miccichè raccolga le firme… : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – “I primi 100 giorni di Musumeci sono veramente un flop”¦ per Luigi di Maio, visto che gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la crisi idrica e i rifiuti, basta vedere l’esperienza delle città che guidano ‘ Roma, Bagheria etc ‘ per capire quanto sono campioni di efficienza”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe ...

Sicilia : Miccichè - soddisfatto per ripristino tetti stipendi Ars : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto per il lavoro svolto dall’Ufficio di Presidenza e dall’onorevole Giorgio Assenza che era stato delegato a trattare con le sigle sindacali. Ringrazio i dipendenti per avere accettato il contenimento degli stipendi, pur non essendoci alcuna norma che lo

Sicilia : Ars ricorda Fasino - Miccichè 'Grande siciliano a servizio istituzioni' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Mario Fasino fu un grande Siciliano, anche se era nato a San Severo, in provincia di Foggia. Presidente dell’Azione cattolica di Palermo, fu un uomo al servizio delle istituzioni, ma anche un grande sportivo: una passione che negli anni Cinquanta lo portò alla preside

Sicilia - Sgarbi e Micciché invitano Mori e De Donno all’Ars. Sono imputati nel processo Trattativa. M5s : “Vergogna” : Sono imputati al processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Accusati di avere cercato per primi un’interlocuzione con la mafia. Nel frattempo, però, entreranno con tutti gli onori Palazzo dei Normanni. E all’Assemblea regionale Siciliana è scoppiata la polemica. Il motivo? L’idea di Vittorio Sgarbi e di Gianfranco Micciché di aprire le porte di Palazzo Reale a Mario Mori e Giuseppe De Donno. ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - parole Miccichè sono specchio scArsa qualità : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Le parole di Miccichè durante la trasmissione 'L'aria che tira" a La7 sono lo specchio della scarsa qualità di chi sta amministrando la nostra terra. Dichiarare di non aver mai detto di voler togliere il tetto dei 240mila euro per ripristinare una spesa folle, signifi

Sicilia : Micciché - stipendi Ars sono pazzeschi : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Gli stipendi di questa assemblea sono pazzeschi, sono mostruosi ma io non c'entro niente. E' una vergogna, ma è una situazione che ho trovato. Noi possiamo solo cercare di migliorare il migliorabile. Gli stipendi vecchi non si possono toccare, possiamo solo lavorare s

Sicilia : Figuccia (Udc) - Miccichè non può essere presidente Ars e coordinatore Fi : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Non si può criticare, giustamente, il presidente del Senato che mantenendo la funzione si trova pure a fare il leader del suo movimento politico e contemporaneamente far finta di nulla su Gianfranco Miccichè eletto presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, mentre