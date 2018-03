apple dipendenza smartphone bambini

agi

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Tu vuoi fare quello che più ritieni giusto per la tua famiglia. Anche noi”. Questa è il titolo di una nuova pagina che Apple ha deciso di dedicare all’uso responsabile delle tecnologie. Soprattutto per i più piccoli. Per Cupertino è una risposta alle richieste di azionisti e genitori, sempre più attenti e preoccupati che i figli sviluppino una vera dipendenza nei confronti di smartphone o tablet. Secondo il Washington Post, però, non si tratterebbe di nuovi strumenti a disposizione delle famiglie ma solo di una serie di consigli su come usare al meglio le impostazioni già in uso. Nulla di nuovo, insomma. Niente che possa essere collegato agli annunci che Apple fece, a gennaio, sulle migliorie che l’azienda starebbe sviluppando. Anche su pressione degli investitori. Come controllare i propri ...