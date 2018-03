Appalto rifiuti da 350 milioni | arrestati 6 funzionari e imprenditori a Catania | Roma e

ilfattoquotidiano

: #UltimOra Appalto rifiuti da 350 milioni a Catania, arresti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Appalto rifiuti da 350 milioni a Catania, arresti #canale50 - repubblica : Catania, scandalo rifiuti: arresti al Comune per il maxi-appalto - Affaritaliani : Corruzione su un maxi appalto per rifiutiCoinvolti funzionari pubblici e manager -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Unda 350di euro per la gestione triennale deiè al centro del sistema di corruzione scoperto dalla Direzione investigativa antimafia di, che sta eseguendo misure cautelari nei confronti di sei persone, tradipubblici del Comune eattivi nel settore Ecologia e Ambiente. Si tratta di quattroe dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del Comune di, che avrebbero garantito pagamenti veloci e omesso i controlli, e di dueni vicini alla Ecocar, l’azienda che per conto dell’amministrazione ha gestito in regime di “prorogatio” la raccolta dei. Una vera e propria rete che operava anche ae Milano: per loro i reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione e peculato. L’operazione, denominata “Garbage affair“, è ...