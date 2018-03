Appalti per i rifiuti da 350 milioni | arrestati funzionari pubblici e imprenditori a

Venezia - Mose tra ditte non pagate e diffide per lavori eseguiti male. Le banche disertano gli Appalti - Consorzio nei guai : Le banche, non solo italiane, ma europee, sembrano non fidarsi dell’affare Mose e dell’impegno dello Stato di portare a termine, entro il 2020, un’opera che alla fine sarà costata 5 miliardi e mezzo di euro. Il Consorzio Venezia Nuova ha, infatti, messo in gara una “procedura competitiva con negoziazione” per l’affidamento del servizio di tesoreria e di finanziamento bancario per il completamento degli interventi per la ...

Appalti truccati e tangenti per l'autostrada Siracusa-Gela - arresti eccellenti tra imprese e funzionari : Inchiesta della procura di Messina: undici gli indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla corruzione. Provvedimento cautelare anche per Duccio...

Corruzione - Appalti sanità – Cassazione annulla ordinanza per Alfredo Romeo : La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli nei confronti dell’imprenditore Alfredo Romeo, rinviando gli atti al Tribunale del Riesame che dovrà rivalutare gli elementi a sostegno del provvedimento restrittivo. Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma del provvedimento restrittivo. Gli ermellini hanno accolto la richiesta dell’imprenditore, già rinviato a ...

Pavia : Appalti truccati per oltre 10 mln - nei guai sei funzionari comunali : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Un arresto domiciliare, quattro obblighi e un divieto di dimora per sei funzionari dei comuni pavesi di Vidigulfo, Miradolo Terme e in quello milanese di Pieve Emanuele. È questo il bilancio di un’operazione condotta dalle fiamme gialle del Comando provinciale della Guar

Acireale - arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone/ Ultime notizie : indagine per corruzione e Appalti truccati : Acireale, arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone. Ultime notizie: indagine per corruzione e appalti truccati. Operazione della Gdf disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:01:00 GMT)

Silvio Berlusconi : Burocrazia frena imprese Rifare codice per Appalti : Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del centrodestra che riguarda proprio l'edilizia: "Io aspetto delle licenze da 40 anni, in due città diverse. Oggi sono venuto a darvi delle buone, buonissime notizie. C’è una Burocrazia ammazza-imprese. Tutte le cose a cui ...

Appalti - l'imprenditore Romeo rinviato a giudizio per corruzione : l'imprenditore Alfredo Romeo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Napoli Luana Romano che ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata ...

Anas - accordo con sindacati per Appalti oltre 50 milioni : "Gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture torneranno a quota 290 miliardi nel 2017". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Graziano Delrio , a margine della firma di un ...

Tangenti in cambio di Appalti per apparecchi sanitari : 7 arresti - : Sono gli esiti di un'indagine della Procura, dei carabinieri del Noe e della squadra mobile della polizia di Trento, su una presunta organizzazione che operava ai danni dell'azienda sanitaria dell'...

