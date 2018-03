Anziana uccisa durante rapina | aggredito operatore televisivo davanti Questura

Anziana rapinata e uccisa - tre arresti : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 16 MAR - Tre persone, tra cui una donna, sono state arrestate dalla Polizia a Reggio Calabria con l'accusa di essere responsabili di vari reati ai danni delle fasce più deboli ...

Anziana uccisa a Perugia - arresto figlio : ANSA, - Perugia, 12 MAR - E' stato arrestato in flagranza per omicidio volontario il sessantenne di Perugia che aveva chiamato i carabinieri dicendo di avere ucciso la madre, 80 anni, in casa. L'uomo ...

Torino - Anziana travolta e uccisa da un pirata della strada : Torino, anziana travolta e uccisa da un pirata della strada Torino, anziana travolta e uccisa da un pirata della strada Continua a leggere L'articolo Torino, anziana travolta e uccisa da un pirata della strada sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - Anziana uccisa da pirata strada : 13.46 Un'anziana donna è stata investita e trascinata per centinaia di metri da un'auto a Torino, ed è morta. L'investitore sarebbe fuggito ed è ricercato dalla Polizia municipale. L'incidente si è verificato in corso Moncalieri, lungo il Po. Un tratto è stato chiuso.

Anziana uccisa nel Barese - il ferito : “Non mi sono accorto di nulla” : Anziana uccisa nel Barese, il ferito: “Non mi sono accorto di nulla” Il 20enne era il vero bersaglio dell’agguato. L’esito dell’autopsia sul cadavere dell’84enne potrà aiutare a capire se il giovane si sia fatto scudo della signora per sfuggire ai proiettili a lui destinati Continua a leggere L'articolo Anziana uccisa nel Barese, il ferito: “Non mi sono accorto di nulla” sembra essere il primo su ...

Anziana uccisa : 100 unità a Bitonto : BARI, 3 GEN - Cento uomini saranno operativi già dalle prossime ore a Bitonto nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio deciso ieri nell'incontro con il ministro dell'Interno, ...

Anziana uccisa : D'Urso - follia violenza : BARI, 2 GEN - "Mai ci arrenderemo davanti alla follia della violenza che stronca la gioia della vita e che qui ha immolato una vittima innocente". Lo ha detto monsignor Alberto D'Urso nell'omelia ...

Anziana uccisa a Bitonto - Minniti : 'Episodio inaccettabile' - : Il ministro dell'Interno è intervenuto al termine del Comitato per l'Ordine e la sicurezza convocato a Bari, sottolineando la necessità di "una risposta urgente". Oggi i funerali della donna

Anziana uccisa : Minniti - è inaccettabile : BARI, 2 GEN - "Quello che è avvenuto a Bitonto è inaccettabile". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al termine del Comitato per l'Ordine e la sicurezza convocato d'urgenza in ...

Anziana uccisa nel Barese - il ferito : "Non mi sono accorto di nulla" : La versione del ferito - Casadibari, che è ricoverato in condizioni non gravi al Policlinico di Bari, ha detto di non avere visto i suoi aggressori perché al momento degli spari era di spalle e al ...

Anziana donna uccisa usata come scudo : 11.44 La Anziana donna uccisa a Bitonto (BA), perchè si è trovata per caso al centro di una sparatoria, sarebbe stata usata come scudo dall'obiettivo dei sicari, probabilmente un giovane di 20 anni, rimasto ferito. Il ferito avrebbe precedenti penali. Sembrerebbe inoltre che la donna, contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento,sarebbe stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco.