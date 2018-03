Anziana rapinata e uccisa | tre arresti

Roma - Anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico : Roma, anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico Roma, anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico Continua a leggere L'articolo Roma, anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico : picchiata e rapinata in casa dall'idraulico. È successo a Roma ad Elena , una 77enne che ha vissuto un incubo assurdo in casa. L'anziana porta a Quinta Colonna la sua testimonianza: "Avevo un problema ...

Anziana rapinata a Cosenza - arrestato giovane : Cosenza - Gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale della citta', Diego Spina, 22 ...

Roma - Anziana aggredita e rapinata in casa : Roma, 19 gen. (AdnKronos) - Un'anziana di 78 anni è stata aggredita e rapinata in casa, un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Taranto a Roma. E' accaduto mercoledì sera e sul posto sono ...

Roma - Anziana aggredita e rapinata in casa : Un'anziana di 78 anni è stata aggredita e rapinata in casa, un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Taranto a Roma. E' accaduto mercoledì sera e sul posto sono intervenuti i carabinieri ...