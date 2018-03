Antivirus Gratis | i migliori da scaricare

chimerarevo

: Panoramica sugli Antivirus gratis per Cellulari - gigisan81 : Panoramica sugli Antivirus gratis per Cellulari - foldaily : Scelto oggi: Sophos Antivirus: Sophos Antivirus è un valido antivirus gratuito disponibile sia per piattaforme Win… - Krystal_Drawing : @sonoilgrinch Doh! Scaricatene uno gratis ( tipo Avast o Bitdefender, Avg ecc..)oppure ci dovrebbe essere Windows D… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Uno dei software più importanti per un computer è l’, un programma indispensabile soprattutto per chi utilizza una versione di Windows, che permette di tenere al sicuro dalle minacce informatiche il nostro PC. Da sempre la scelta dell’è un’impresa parecchio ardua, soprattutto per gli utenti meno esperti e quando si parla di software gratuiti, in quanto le informazioni spesso sono incomplete o lasciano parecchio a desiderare. La prima cosa importante è capire che ogni software è diverso, ogni utente è diverso e quindi ogni utente dovrà fare la propria scelta in base all’utilizzo che fa del proprio computer: un utente che utilizza il computer per giocare al solitario, per vedere qualche video su Youtube e navigare sui social-network non avrà bisogno di un software antivirale parecchio invasivo, mentre un utente che scarica è pesantemente file da ...