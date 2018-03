Anticipazioni Il Segreto estate 2018 | Nicolas uccide un uomo e va in carcere

Blastingnews

: Il Segreto anticipazioni maggio: Dolores divorzia e si innamora di un circense - berta95italy : Il Segreto anticipazioni maggio: Dolores divorzia e si innamora di un circense - carmenFashionCr : Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018: il ritorno di Candela -

(Di sabato 17 marzo 2018) Alle cose sono in continua evoluzione: lo dimostra l'ingresso di tre nuovi personaggi, Saul, Prudencio e Julieta, ma anche tantissime altre cose che stanno avvenendo sotto gli occhi appassionati dei telespettatori. Nelle puntate al momento in onda in Spagna, ci sarà un vero e proprio colpo di scena che stavolta riguarda...Il: si indaga di nuovo su Mariana Gli spoiler iberici rivelano che presto arriverà una novità che sconvolgerà l'intera famiglia Castaneda: sembra infatti che il processo che coinvolgerà l'assassino di Mariana dovrà ricominciare dal principio per via della riapertura delle indagini sul caso. A questo puntodeciderà di battersi perché questo non accada, desiderando soltanto l'ergastolo per l'che ha ucciso sua moglie; nonostante i tantissimi sforzi, l'Ortuno non riuscirà nel suo intento. Ulteriori guai in vista per il ...