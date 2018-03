Annunciato il videogioco di Narcos | uscita nella primavera 2019

Annunciato Narcos - il videogioco basato sulla celebre serie TV Netflix : Come riportato da Gematsu, Curve Digital ha Annunciato Narcos, un nuovo videogioco basato sull'omonima serie televisiva targata Netflix. Kuju Entertainment, una compagnia interna di Curve già responsabile di diversi titoli, tra i quali la serie Art Academy e The Lord of the Rings: Aragorn's Quest, si occuperà dello sviluppo. Non c'è ancora un titolo ufficiale per questo progetto che arriverà su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel corso della ...