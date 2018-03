Anniversario del sequestro Moro | via Fani e via Caetani 40 anni dopo

Lunedì 19 marzo si celebra il 74° Anniversario dell'Insurrezione di Sansepolcro : ... partendo da quei valori, sostengano l'impegno di oggi per la democrazia, la libertà, i diritti in Europa e in ogni parte del mondo. Con questo spirito il 74° anniversario del 19 marzo sarà ricordato ...

Nier Automata : Square Enix e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo per festeggiare il primo Anniversario del gioco : Per celebrare il primo anniversario dall'uscita del fantastico Nier Automata, Square Enix organizzerà il 22 marzo una festa esclusiva a numero chiuso con giornalisti del settore e fan.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalarvi ben 6 inviti per questa festa in onore degli androidi YoRHa e compagnia! Solo 3 persone tra voi potranno però vincere questo premio e portare con sé un accompagnatore.I festeggiamenti per il primo anniversario di Nier ...

Giorno del Pi greco - il 30° Anniversario. Perché Google gli dedica il Doodle : Senza il 're' dei numeri sarebbe impossibile far tornare i conti. Nel Doodle del motore di ricerca un dolce del pasticcere francese Ansel ispirato alla costante matematica

Giorno del Pi greco - il 30° Anniversario : Senza il 're' dei numeri sarebbe impossibile far tornare i conti. Nel doodle del motore di ricerca un dolce del pasticcere francese Ansel ispirato alla costante matematica

14 marzo - oggi è il “Giorno del Pi greco” : il 30° Anniversario della festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

14 marzo - oggi è il “Giorno del Pi greco” : una festa per il 30° Anniversario del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

Il director di Nier : Automata festeggia l'Anniversario del gioco con un videomessaggio : In questi giorni si festeggia il primo anniversario di Nier: Automata, l'action RPG di PlatinumGames arrivato a marzo del 2017 su PC e PS4. Per celebrare l'evento, il director del gioco Yoko Taro è comparso in un breve videomessaggio per ringraziare i fan dell'incredibile sostegno ricevuto, e per annunciare qualche imminente novità su Nier.Innanzitutto, il gioco sarà in sconto del 50% su Steam fino al 14 marzo, e come affermato dallo stesso Taro ...

SANTE MESSE Anniversario MORTE DON GIUSSANI/ Calendario date - orari e luoghi delle Celebrazioni a suffragio : SANTE MESSE nel 13esimo ANNIVERSARIO dalla MORTE di Don Luigi GIUSSANI e nel 35esimo dal riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Calendario date e luoghi (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:15:00 GMT)

Marco Pantani - il ricordo di Rai Storia nell'Anniversario della morte del Pirata : ... stasera speciale "Il giorno e la Storia" Speciale Marco Pantani: diretta tv e streaming Esattamente 14 anni fa nella stanza di un albergo in circostanze ancora poco chiare, moriva Marco Pantani il ...

Barletta Programma per il 515° Anniversario della Disfida : 515° anniversario della Disfida Barletta celebra il 515° anniversario della Disfida. Tra mostre, spettacoli, animazione, cultura e premi, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, dal 10 al 14 febbraio, la città rivivrà i momenti caratterizzanti dello storico scontro. Le ...

Barletta celebra il 515° Anniversario della Disfida : 06/02/2018 Tra mostre, spettacoli, animazione, cultura e premi, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, dal 10 al 14 febbraio, la città rivivrà i momenti caratterizzanti dello storico scontro. Le ...

Don Tonino Bello - Papa Francesco a Molfetta/ Visita di Bergoglio per l'Anniversario del vescovo col grembiule : Don Tonino Bello, Papa Francesco a Molfetta il prossimo 20 aprile per l'anniversario della morte del vescovo col grembiule: chi era il servo di Dio.

Acireale - 11° Anniversario dell’uccisione di Filippo Raciti : La segreteria provinciale del SAP, con il patrocinio della Città di Acireale, Assessorato alla Pubblica Istruzione, domani, mercoledì 31 gennaio, ricorda

Alba : in tanti alle celebrazioni del 75° Anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka : Grande partecipazione alle celebrazioni per il 75° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, che si sono svolte domenica 28 gennaio ad Alba (CN). Nella sanguinosa battaglia, che ebbe luogo ...