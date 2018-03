ANGELINA JOLIE INNAMORATA Lui è Garrett Hedlund | la bellissima coppia scuote il gossip!

ANGELINA JOLIE - nuovo amore : lui è più giovane di 20 anni e ha recitato con Brad Pitt : Un uomo di 20 anni più giovane avrebbe rubato il cuore di Angelina Jolie. Lo scrive il sito gossip ' Radar Online ' , secondo cui l'ex signora Pitt starebbe flirtando con l'attore Garrett Hedlund. Per ...

ANGELINA JOLIE - dopo Brad Pitt il suo cuore batte per Garrett Hedlund : Tempo di un nuovo amore per Angelina Jolie. Dimenticare Brad Pitt è difficile, ma evidentemente non impossibile. La notizia arriva dal sito Radar Online secondo cui a rubare il cuore dell’attrice sarebbe un uomo di 20 anni più giovane: il collega Garrett Hedlund. Per ironia della sorte, Hedlung ha diverse somiglianze con Brad Pitt e il suo debutto al cinema è stato nella parte di Patroclo nel colossal epico del 2004 Troy, in cui Pitt ha il ...

“Altro che ritorno dei BrANGELINA”. Il nuovo amore della Jolie che deluderà chi sognava un ritorno di fiamma col suo Brad Pitt. Ecco per chi batte - ora - il cuore dell’attrice : Chi sognava un ritorno di fiamma a sorpresa dei Brangelina dovrà, purtroppo, iniziare a mettersi l’anima in pace. Almeno per ora, senza precludere qualche scherzo del destino che però, a quanto pare, al momento è decisamente improbabile. Mentre tanti fan si auguravano infatti una riconciliazione tra il bel Brad e la sua Angelina, Ecco arrivare la notizia che proprio lei, la Jolie, non sarebbe rimasta single troppo a lungo. La star ...

Finita la favola tra ANGELINA JOLIE e Brad Pitt : lei si consola con un altro attore : La favola di Brad Pitt e Angelina Jolie potrebbe essere Finita per sempre. Un noto sito di gossip americano scrive nero su bianco che l'attrice ha un nuovo compagno. Ma è vero che Angelina Jolie ha ...

ANGELINA JOLIE esce con Garrett Hedlund? : Abbandonato Brad Pitt, Angelina Jolie avrebbe trovato un più che degno sostituto. Secondo quanto riportato da RadarOnLine, infatti, l'attrice premio Oscar starebbe uscendo con il 33enne Garrett Hedlund, storico ex di Kirsten Dunst.Incredibile ma vero, Garrett ha esordito in sala proprio al fianco di Pitt, nel film Troy. Hedlund e la Jolie si sono conosciuti quattro anni or sono, quando erano entrambi impegnati, sul set di Unbroken, film ...

ANGELINA JOLIE volta pagina : ecco chi è il suo nuovo amore : Angelina Jolie sembra aver voltato pagina e pronta a lanciarsi in un nuovo amore. Secondo quanto rivelato da fonti vicine all'attrice 42enne al magazine 'RadarOnline.com',...

ANGELINA JOLIE innamorata / Lui è Garrett Hedlund : “Un Brad Pitt più giovane!” - le ultime indiscrezioni : Angelina Jolie di nuovo innamorata? Lui è l'attore Garrett Hedlund: “Un Brad Pitt più giovane!”, riferiscono fonti anonima di gossip, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Il nuovo amore di ANGELINA JOLIE è Garrett Hedlund. L'attrice dimentica Brad Pitt : Angelina Jolie sembra aver dimenticato Brad Pitt. Secondo il sito Radar Online, L'attrice 42enne avrebbe incominciato una relazione con il collega 33enne Garrett Hedlund, apparso nel film "On The Road", adattamento del romanzo di Jack Kerouac "Sulla strada", dove interpretava il protagonista. Nel passato di Garrett, un dettaglio risulta curioso: il suo debutto cinematografico lo ha fatto al fianco di Brad Pitt, nel film Troy. Con Angelina, ...

ANGELINA JOLIE ha un nuovo amore? “Come un Brad più giovane e passionale” : Angelina Jolie ha un nuovo amore? Così pare, stando a Radar Online, noto sito di gossip secondo il quale l’attrice starebbe vivendo l’inizio di una storia con Garrett Hadlund, attore 33enne conosciuto sul set di Unbroken, film prodotto e diretto proprio dalla Jolie. Garrett ha recitato con Brad Pitt in Troy e secondo la fonte di Radar Online stare con lui “è come avere accanto un Brad più giovane e passionale. Sarebbe una bella ...

Tomb Raider : con ANGELINA JOLIE ci si divertiva di più : Prima o dopo la visione del reboot di Tomb Raider, il ripasso, se non la riscoperta, della Lara Craft interpretata da Angelina Jolie è altamente consigliato (su SkyGo, si trovano sia Lara Croft: Tomb Raider, sia Tomb Raider – La culla della vita). Tra lei e Alicia Vikander, sono pochissimi i punti di contatto (nemmeno quelli più ovvi, come le armi) e la prima, a divertimento, per quanto il film fosse una ‘cafonata’, ...

Alicia Vikander - Tomb Raider / Ecco perché la sua Lara Croft sarà diversa da quella di ANGELINA Jolie : Alicia Vikander, Tomb Raider: Ecco perché la sua Lara Croft sarà completamente diversa da quella interpretata da Angelina Jolie nei due precedenti film sull'eroina della Eidos.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:41:00 GMT)

"Porto più sentimenti e meno sangue" : la nuova Lara Croft dopo ANGELINA Jolie : Sono andata via da casa molto giovane e ho iniziato a girare il mondo, facendo un sacco di lavori, dalla cameriera, alla lavapiatti, alla fioraia. Volevo fare l'attrice e sapevo che sarebbe stato ...

Brad Pitt "più felice" dopo il divorzio con ANGELINA Jolie? : Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati sposati per 12 anni e hanno cresciuto 6 figli: ecco perché il divorzio del settembre 2016 ha sconvolto mezzo mondo e ovviamente nemmeno per i due ex-sposi deve essere stato facile accettare la separazione e andare avanti cercando di ricostruirsi una vita. Di recente durante un evento pre-Oscar una fonte ha ...

ALICIA VIKANDER / Il nuovo volto di Lara Croft : "Non potrei mai competere con ANGELINA Jolie" : ALICIA VIKANDER è la nuova Lara Croft in Tomb Rider, film nel quale avrà il difficile compito di sostituire l'icona Angelina Jolie. Ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:10:00 GMT)