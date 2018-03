Andrea | 12 anni | affronta la fibrosi cistica col sorriso | Prendo 25 pillole | faccio

Treviso - perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato : Andrea muore a 23 anni : Andrea Vanin, 23enne di Quinto di Treviso, stava tornando a casa da una serata con gli amici quando con la sua auto è finito fuori strada andando a schiantarsi prima contro un albero e poi finendo in un fossato. È morto sul colpo. Sul luogo gli inquirenti stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : una grande Francesca Lollobrigida chiude quinta - Andrea Giovannini nella top10 : Seconda giornata di gare lungo l’anello di ghiaccio di Armsterdam (Olanda) nei Mondiali Allround di Speed skating e primo titolo assegnato nel settore femminile. La giapponese Miho Takagi (166.905) si è infatti aggiudicata la vittoria finale, forte del successo odierno nei 1500 metri e del quarto posto nei 5000 metri. La nipponica, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con l’oro nel team pursuit, l’argento ...

Speed Skating - Mondiali Allround 2018 : Sven Kramer ed Ireen Wust le stelle - Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida guidano la truppa tricolore : Dal 9 all’11 marzo lo Speed Skating tornerà in scena per un altro evento internazionale di grande importanza: i Mondiali Allround sull’anello di ghiaccio di Amsterdam (Olanda). Dopo i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), i pattinatori più forti si confronteranno in questa sfida su più distanze in cui il migliore e la migliore saranno quelli che riusciranno a massimizzare la propria prestazione nella varie ...

Gianni Letta - l'indiscrezione : l'elogio di Andrea Cangini - per lui un ruolo apicale in Forza Italia? : Grandi manovre in Forza Italia dopo le elezioni del 4 marzo, che hanno aperto un processo interno al partito. E le indiscrezioni viaggiano su Dagospia , secondo cui Silvio Berlusconi sarebbe furibondo ...

Andrea Melani - il sogno spezzato a 19 anni : 'Dovevo giocare alla Juve - il mio cuore ha detto no' : A volte, quando si perde, si vince. Così è nella vita, così è nel calcio. La dolorosa scomparsa di Davide Astori è il pretesto per raccontare un'altra storia, che ha una premessa tristemente simile, ...

È morto l’economista Andrea Ginzburg - aveva 78 anni : Il 3 marzo è morto a Bologna l’economista Andrea Ginzburg, figlio della scrittrice Natalia e fratello dello storico Carlo. Ginzburg aveva 78 anni ed era nato a Torino, ma da molti anni viveva a Bologna. Fu tra i fondatori della facoltà The post È morto l’economista Andrea Ginzburg, aveva 78 anni appeared first on Il Post.

Speed skating - Campionati italiani 2018 : Andrea Giovannini trionfa nell’allround - David Bosa e Noemi Bonazza conquistano i titoli sprint : Si sono tenuti in questo weekend, sull’Ice Rink Pinè, i Campionati italiani assoluti di Speed skating. Una manifestazione che, nell’allround maschile ha visto il successo di Andrea Giovannini. L’atleta pinetano, anche approfittando dell’assenza per infortunio del bronzo olimpico sui 10000 metri Nicola Tumolero, ha conquistato il suo quarto titolo nazionale con ottime prestazioni sulle distanze nelle quali è stato ...

Il fenomeno musicale Andrea Sannino : "Ecco il mio Made in Naples" : Roma, , askanews, - E' il nuovo fenomeno artistico del panorama musicale italiano. Con il suo singolo "Abbracciame" cavalca da mesi i vertici delle classifiche e delle chart list conquistando i cuori ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Seung-Hoon Lee vince la mass start - Andrea Giovannini 12mo : Il sudcoreano Seung-Hoon Lee ha vinto la mass start maschile di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il padrone di casa ha fatto festa imponendosi nello sprint finale in maniera autoritaria grazie a un’azione conclusiva fulminante. Il 29enne ha mandato in visibilio il proprio pubblico e sale sul podio a cinque cerchi per la quinta volta in carriera, la seconda sul gradino più alto visto che a Vancouver 2010 trionfò ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Giovannini vola in finale - si sogna la medaglia : Andrea Giovannini si è qualificato alla finale della mass start di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tutto relativamente facile per l’azzurro che è stato bravo nella fase conclusiva della sua semifinale andando via con l’austriaco Linus Heidegger e il giapponese Shane Williamson: i tre atleti si sono staccati e, senza forzare più di tanto il ritmo, hanno distaccato tutta la concorrenza riuscendo così a ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone in finale nella mass start!! Tra 15' Andrea Giovannini sul ghiaccio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno della mass start con protagonisti Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini. Le due ragazze, oro ed argento agli Europei di Kolomna, vogliono confermarsi a LIVEllo olimpico. Dall’ovale ghiacciato sudcoreano potrebbero arrivare grandi soddisfazioni e le azzurre ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Giovannini - la mass start del riscatto : Ultima giornata di gare sull’ovale ghiacciato sudcoreano di PyeongChang, domani, per lo Speed skating a Cinque Cerchi. Sarà il gran finale delle mass start maschile e femminile ad animare la scena e le aspettative azzurre sono piuttosto alte. Concentrandoci sulla gara maschile, Andrea Giovannini è pronto a lanciare il guanto di sfida ai suoi avversari ed è desideroso di riscatto dopo che, nelle altre specialità nelle quali è stato ...