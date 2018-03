Ancora vendite sulle Borse asiatiche

Le Borse piegate Ancora dalle vendite : Rodolfo Parietti Adesso non funziona più nemmeno quel movimento a elastico, da yo-yo, fatto di discese ardite e di risalite. Wall Street sembra avere ormai la faccia brutta dei giorni peggiori, quella ...

Ancora vendite a Wall Street. Europa in rosso - a Milano premiata Intesa : Dopo la giornata nera di ieri la Borsa americana perde nuovamente terreno. Intesa Sp ha presentato il piano industriale che prevede utili per 6 mld al 2021. Fineco e Fca arginano i danni dopo una partenza rovinosa. Euro attorno a 1,24 dollari...

Ancora vendite sui mercati europei : Teleborsa, - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,246 ...