Ancona | neonata trovata morta in un centro di smaltimento rifiuti Era nata viva

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il corpicino di unaè stato scoperto in una ditta di trattamentodi Ostra (), su un nastro trasportatore. Dall’autopsia è emerso che la piccola erama quando è finita sul nastro trasportatore, era già. Il pm di turno, Serena Bizzarri, ha aperto un fascicolo per infanticidio. L’ipotesi più probabile è che la piccola sia stata abbandopoco dopo la nascita in un cassonetto: l’azienda raccoglieda vari centri. Vicino al corpo della piccola è stata rianche una busta di plastica macchiata di sangue che è stata sequestrata e verrà analizzata. I militari stanno esaminando anche le bolle di conferimento dei vari camion che raccolgono iper l’azienda di Casine di Ostra per risalire al luogo di provenienza del materiale tra il quale c’era anche il corpo. Ma stanno anche compiendo verifiche negli ospedali vicini ai ...