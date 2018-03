Ancona | neonata morta tra i rifiuti | oggi l' autopsia

Ancona - il cadavere di una neonata trovato su nastro trasportatore dei rifiuti : Il corpicino di una neonata è stato scoperto in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra, in provincia di Ancona , su un nastro trasportatore . L'attività è stata immediatamente bloccata e sono stati ...

Ancona - il cadavere di una neonata trovato su nastro trasportatore dei rifiuti : Il corpicino di una neonata è stato scoperto in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra, in provincia di Ancona , su un nastro trasportatore . L'attività è stata immediatamente bloccata e sono stati ...

Maltempo Marche : volanti della polizia soccorrono madre e neonata ad Ancona : I poliziotti delle volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata nella neve in auto con la sua bimba di sei giorni: erano dirette al Salesi per dei controlli, ma la vettura è rimasta bloccata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce. Gli agenti hanno utilizzato per il soccorso un fuoristrada attrezzato e, con il verricello, hanno soccorso mamma e figlia, accompagnandole all’ospedale ...