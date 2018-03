Anche iPhone SE 2 con il notch di iPhone X? Video hand-on alquanto interessante

Anche dopo Galaxy S9 - iPhone X resta lo smartphone più potente : Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Non c’era bisogno di aspettare la presentazione ufficiale al Mobile World Congress per capire che i nuovi Galaxy S9 e S9 Plus di Samsung sarebbero stati tra i dispositivi più interessanti del 2018. I due smartphone hanno già raccolto riconoscimenti sia per quel che riguarda la fotocamera (giudicata la migliore sulla piazza da DxOMark) che per quanto concerne lo schermo (in questo caso uno degli attestati di ...

Problemi Anche con iOS 11.2.6 su iPhone : bug AirPods che non funzionano - come risolvere : Periodo alquanto nero per Apple: dopo l'uscita di iOS 11.2.6 non pochi utenti stanno riscontrando Problemi con i loro AirPods. Certo non parliamo di un bug bloccante e grave come quello dell'ormai noto carattere indiano che è stato protagonista della settimana scorsa ma allo stesso modo, l'ultimissimo firmware di Cupertino non appare perfetto e in determinate condizioni mostra una specifica criticità. Dopo l'aggiornamento iOS 11.2.6 giunto ...

Festival di Berlino 2018 - follia che passione. C’è Anche Unsane il thriller di Steven Soderbergh girato con l’iPhone : follia che passione. Il Festival di Berlino sembra celebrarla a giudicare dai film “tematicamente” appaiati seppur su generi e stili assai diversi. Ma il sovrano dei folli cantori odierni è indiscutibilmente lui, Steven Soderbergh, giunto alla kermesse con uno dei suoi lavori più “curiosi” giacché girato con l’iPhone. Unsane, forte di premesse, ha mantenuto le promesse essendo un thriller teso dall’inizio alla fine come la corda di uno ...

Panico per l’iPhone X che non risponde alle chiamate : possibili problemi Anche in Italia? : Certo che acquistare un iPhone X superando abbondantemente la soglia dei 1000 euro e avere a che fare con un telefono che non risponde neanche alle chiamate in arrivo non deve essere cosa affatto piacevole. Dei problemi di ricezione del costosissimo melafonino premium avevamo già parlato ma quello che salta fuori in queste ore dal forum di supporto Apple e anche via siti autorevoli di settore come AppleInsider è che un numero (non si sa quanto ...

Rallentamento dei vecchi iPhone - Anche gli Usa indagano su Apple : Dopo le autorità francesi e l'AgCom italiana anche gli Stati Uniti indagano sulla cosiddetta 'obsolescenza programmata' di Apple. Il Dipartimento di Giustizia americano e la Sec indagano infatti sulla ...

iOS cresce Anche grazie a iPhone X - ma Android non è da meno secondo Kantar : Gli ultimi dati emersi dal Kantar Worldpanel ComTech riferiti alla popolarità dei sistemi operativi per dispositivi mobili evidenziano iOS in crescita nei cinque mercati più importanti in Europa nell'ultimo trimestre del 2017 (rispetto al 2016). Con Windows Phone in affanno, Android rimane comunque il sistema operativo di gran lunga più diffuso sia in Europa, sia nelle principali piazze internazionali. L'articolo iOS cresce anche grazie a ...

Apple - Anche in Russia querelata per rallentamento iPhone : Mosca, 16 gen. (askanews) Prima azione legale anche in Russia contro la società statunitense Apple, che ha deliberatamente rallentato i vecchi iPhone: la querela è stata presentata alla corte di Tver ...

Falla nei processori - Apple conferma : "Coinvolti Anche Mac - iPhone e iPad" : Nemmeno i Mac, iPhone e iPad sono immuni dalle vulnerabilità riscontrate nei microprocessori che hanno portato a un allarme generalizzato rispetto al rischio di furti di dati da parte di hacker. A riferirlo è la stessa...

Apple sostituirà le batterie degli iPhone Anche se in salute : ecco il procedimento per ottenere il cambio : Buone notizie per i seguaci di casa Apple, in particolare per chi possiede un iPhone 6 o modelli successivi: dopo le recenti polemiche legate alla batteria e ai dispositivi rallentati, la Apple ha deciso che le batterie di tali modelli saranno sostituite a 29 euro, anziché 89 euro, indipendentemente dallo stato di salute delle stesse. La questione si era sviluppata qualche settimana fa, quando alcuni utenti avevano rilevato un calo di ...

Apple - via alla sostituzione delle batterie a 29 euro : prezzo ridotto Anche per iPhone che superano test : Questa opzione, valida da subito in tutto il mondo fino a dicembre 2018, secondo quanto confermato a MacRumors sarà disponibile anche per le batterie che superano i test diagnostici di Apple, dunque ...