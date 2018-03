Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival

Bari -DA MARZO AD APRILE AncheCINEMA ALESSANDRO HABER - DARIO VERGASSOLA - FABRIZIO BOSSO - GIANNI CIARDO E FRANCO FERRANTE : "Dark Night" di Tim Sutton, invece, è il titolo del film in programma domenica 4 con due spettacoli: alle 18.30 e alle 21. Ancora cinema a partire da lunedì 5 MARZO, con la rassegna cinematografica "...

Strade BiAnche 2018 - le ambizioni degli italiani : Gianni Moscon e Vincenzo Nibali le punte azzurre - diversi outsider : Il conto alla rovescia, ormai, è terminato. Domani andrà in scena la Strade Bianche 2018, una delle Classiche più importanti della prima parte di stagione, come dimostrato anche dalla startlist, ricca di nomi prestigiosi, dal tre volte campione del Mondo Peter Sagan al vincitore uscente Michal Kwiatkowski passando per Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar e Philippe Gilbert, solo per fare alcuni nomi. Non mancheranno, però, gli italiani. Andiamo a ...

Strade BiAnche 2018 : Gianni Moscon - un outsider sulle strade toscane con lo sguardo rivolto a Roubaix : Dopo essersi rivelato al mondo con tutto il suo talento nella scorsa stagione, sabato inizierà la fase più importante del 2018 di Gianni Moscon. Dopo le prime apparizioni stagionali, infatti, il trentino sarà impegnato alle strade Bianche, corsa che lo condurrà poi a giocarsi le proprie carte alla Parigi-Roubaix, suo grande obiettivo nelle prossime settimane. Moscon ha già iniziato la stagione con un buon piglio, finendo sul podio al secondo ...

BAnche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - I candidati e i portavoce veneti del Movimento 5 Stelle si ritroveranno sabato 17 febbraio alle 15 a Montebello Vicentino, davanti all'abitazione dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, assieme ai risparmiatori azzerati dal crac delle Banche v

BAnche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “è una naturale evoluzione arrivare a Montebello durante questa campagna elettorale, dopo decine di incontri pubblici tenuti per informare i cittadini in collaborazione con le associazioni di soci delle popolari e dei consumatori, dopo esposti, denunce, interrogazioni parlamentari e proposte di legge, e soprattutto dopo la preparazione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ...

Silvio Berlusconi - la decisione : Niccolò Ghedini premier. Ma in corsa c'è Anche Gianni Letta : Ma dopo il voto, chi esprimerà Silvio Berlusconi come premier? Già, perché il candidato non può essere lui: il mistero, dunque, è ancora fitto. Mo oltre al solito Tajani, ora, spuntano altri nomi ...

ANNA DAN - MOGLIE DI GIANNI MORANDI/ Gli farà foto Anche a Sanremo 2018? : ANNA Dan: la MOGLIE di GIANNI MORANDI è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Sanremo 2018/ Fiorello sarà ospite : Anche Sting e Gianni Morandi all'Ariston : Sanremo 2018, il bianco domina l'intera scenografia del Festival di Claudio Baglioni: dal 6 al 10 febbraio, il Teatro Ariston brillerà di nuova luce per accogliere il pubblico.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:49:00 GMT)

Gianni Pittella lascia l'Ue - candidato in Basilicata : "E nel 2019 lavoriamo per un'alleanza del Pse Anche con Macron" : Gianni Pittella è uno dei quattro europarlamentari del Pd che torneranno in Italia nella corsa elettorale per il voto del 4 marzo. Capogruppo del Pse, è candidato nella sua regione, la Basilicata, collegio uninominale per il Senato. Gli altri eurodeputati Dem che lasciano Bruxelles per Roma sono Nicola Caputo, Elena Gentile, Elisabetta De Monte.Onorevole Pittella, la famiglia socialista è ormai un variegato insieme di forze ...