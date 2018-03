Anche Furla e Versace dicono no alla pelliccia

gqitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Si allunga l’elenco degli stilisti cheno. La notizia delle recenti dichiarazioni di Donellae di Alberto Camerlengo, AD di, sulla decisione di bandire progressivamente dalle proprie collezioni l’uso dellaanimale è un segnale che merita una nota di riguardo. Una tendenza animal-friendly che da tempo coinvolge i volti (e i corpi) noti dello spettacolo. Rimane negli annali l’immagine di Marina Ripa di Meana quando nel 1996 si fece fotografare a seno nudo con la scritta “NO FUR”Scala di Milano. Molti (soprattutto i maschietti) si ricorderannol’immagine sexy di Elisabetta Canalis per la campagna “I’d rather go naked than wear fur (preferisco girare nuda piuttosto che indossare una) realizzata per Peta, l’organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali. ...