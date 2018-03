Ambiente | Marevivo | “Allarme microplastiche | riduciamo i tessuti sintetici”

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Siamo ormai invasi e sono ovunque, perfino nell’aria che respiriamo. La contaminazione proviene da diverse fonti ed una tra queste è quella dei vestiti che indossiamo”. Cosìcommenta lo studio diffuso da Orb Media che lancia un’ulteriore allarme sullee le microfibre rilasciate daisintetici. Secondo i dati della ricerca dell’università statale di New York in Fredonia, i livelli di fibre di plastica nelle marche di acqua in bottiglia analizzate potrebbero essere il doppio di quelli che si trovano nell’acqua di rubinetto, ma purtroppo tracce di microfibre si trovano anche in quest’ultima. Tra i tipi di plastica ritrovati ci sarebbe il polipropilene (54%), lo stesso materiale con cui si realizzano i tappi, nylon (16% e il polystyrene (11%), anche se l’origine di questerimane ...