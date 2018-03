Ambiente | M5S | cdm in dismissione non firmi dl foreste

Terzo valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’Ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi senza governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...

Sicilia : ok ministero Ambiente a bonifica area ex Siteco - M5S 'Vigileremo su interventi' : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Via libera del ministero dell’Ambiente all’iter per la bonifica dell’area ex Siteco, società leader nel settore delle energie rinnovabili, che si trovava nella zona industriale di Melilli (Siracusa) e di proprietà del consorzio Asi. Ad annunciarlo è il deputato regional

"Il M5S ha un programma sull'Ambiente - chi governa va dalla parte opposta" : La Spezia - Le vertenze ambientali spezzine, le normative regionali e le proposte del programma del Movimento cinque stelle. Sono stati questi i temi cardine del convegno "Ambiente, il caso Spezia", ...

M5S - un generale per Di Maio - e l'Ambiente - : Via libera dell'arma dei carabinieri alla licenza per il generale Costa, disposto ad essere ministro del movimento Cinquestelle all'ambiente -

M5S - Di Maio : 'Costa ministro dell'Ambiente - tre donne a Esteri - Viminale e Difesa' : Un Generale-ministro all'Ambiente, il paladino della battaglia alle ecomafie Sergio Costa. Nell'ultima domenica pre-voto Luigi Di Maio prova a uscire dal 'cul de sac' dei candidati 'incandidabili' ...

Elezioni - il lato B di Luigi Di Maio "Costa ministro dell'Ambiente con il M5S" : Di molti politici, per età, potrei essere il padre. Di Luigi Di Maio addirittura il nonno. E in tutti questi anni, sugli argomenti più diversi, inclusa l’enigmistica, non ho mai smesso di far funzionare il cervello. Così, se mi dicessero... Segui su affaritaliani.it

M5S - Di Maio annuncia il primo ministro : "Generale Costa all'Ambiente" : 'Di Terra dei Fuochi ce n'è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell' Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un ...

M5S - Di Maio : "Senza maggioranza contratto su programma". "Costa nostro ministro dell'Ambiente" : Il candidato premier Cinque Stelle: "Smentisco ogni scenario che preveda una alleanza con la sinistra"

M5s - Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente : M5s, Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente M5s, Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente Continua a leggere L'articolo M5s, Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente sembra essere il primo su NewsGo.

Annessione di Urbe al Parco del Beigua - Melis (M5S) scrive al ministro dell'Ambiente Galletti : ... chiesta dal Comune di Urbe e avallata dall'ente Parco ma sospesa, in modo poco chiaro, da Toti con una delibera che sa tanto di forzatura politica, come avevamo denunciato nell'ottobre scorso. Non ...

Assemblea M5S sull'Ambiente Di Battista : 'Battere l'astensionismo' : 'Se dopo venti anni di un bugiardo seriale di Berlusconi e dopo anni del nuovo bugiardo Rienzi gli italiani li votano ancora il problema sono gli italiani'. Alessandro Di Battista a Ercolano per l'...

Grasso pronto all' alleanza con M5S e Pd : "Accordo su Ambiente e salario paritario" : Grasso: ambiente, asili e parità nel salrio "Nelle alchimie di questi giorni ci sono troppe incognite", sottolinea, "a cominciare dagli effetti di una legge elettorale unica al mondo e il mio non è ...

Grasso - alleanze post-voto : “Al governo con M5s o Pd? Dipenderà dai contenuti. Priorità Ambiente e parità uomo-donna” : “Dopo il voto voglio vedere forze in campo, numeri e soprattutto i programmi“. Pietro Grasso apre alla possibilità di far diventare Liberi e Uguali una forza di governo, ad allearsi con il Movimento cinque stelle o con il Partito democratico, magari senza Matteo Renzi, purché il suo partito sia “responsabile” e “fermo sui contenuti“. “Contribuire eventualmente ad un’alleanza di governo – spiega ...