Amber Heard | stampelle Instagram - la foto

Amber Heard e Elon Musk si sono lasciati (per la seconda volta) : Niente da fare: anche il secondo tentativo tra Amber Heard e Elon Musk non è andato a buon fine. L’attrice 31enne e l’imprenditore 46enne erano stati insieme per un anno e si erano lasciati la prima volta lo scorso agosto. A novembre 2017, ci avevano riprovato, erano poi andati in vacanza insieme per Capodanno e la scorsa settimana erano stati visti mano nella mano a cena. Adesso però è arrivata la notizia della nuova rottura: ...