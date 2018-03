Always online no | microtransazioni si per Far Cry 5

eurogamer

(Di venerdì 16 marzo 2018) Tutti coloro che sono interessati a Far Cry 5 avranno sicuramente dato un'occhiata da vicino alla news riguardante le novità di questo specifico capitolo. Allo stesso tempo ci sono altre informazioni molto importanti per i possibili acquirenti, informazioni legate a due argomenti sicuramente delicati: l'e le.Nuove informazioni al riguardo arrivano direttamente da Ubisoft e sono stare riportate da GameSpot. Esattamente come succede per la maggior parte dei giochi di oggi leci saranno anche se nulla sarà bloccato in alcun modo dietro a un pagamento ma tutto dovrebbe essere ottenibile semplicemente giocando. Ecco le parole dell'executive producer, Dan Hay:"Abbiamo impostato il gioco in modo che sia generoso, in modo che nulla sia bloccato in alcun modo. Puoi andare in giro per il mondo di gioco, esplorare e il gioco ti darà delle ricompense ...