Alvaro Vitali Il dramma a Pomeriggio 5 | Non lavoro più | non ho più soldi

Pomeriggio Cinque Alvaro Vitali ho finito i miei soldi : Qualche giorno fa l’attrice Barbara Bouchet si era lamentata che dopo tanti anni di lavoro e contributi versati la sua pensione sarà appena di 500 euro. Ieri a “Pomeriggio Cinque” c’è stato come ospite Alvaro Vitali, l’ex Pierino dei film comici degli anni ’80, che si è lamentato invece direttamente di aver finito i soldi. “Noi artisti, quando lavoriamo, guadagniamo tanti soldi: più si guadagna, più si spende. Ma non pensiamo a metterli da ...

“I soldi?”. D’Urso show. La sparata a Pomeriggio 5. Alvaro Vitali si lamenta : “Non posso campare…”. Lei risponde così e lo studio ‘esplode’ : ”Noi artisti quando siamo al centro dell’attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende. Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi”. così Alvaro Vitali si confida a Pomeriggio Cinque della pensione da fame che gli uomini e le donne dello spettacolo percepiscono dopo una vita. Un dibattito ...

Alvaro Vitali prossimamente al cinema con un thriller : Dopo gli esordi al servizio del Maestro della Settima arte tricolore Federico Fellini, per il quale ha interpretato, tra le altre, la pellicola vincitrice del premio Oscar Amarcord, è divenuto famoso soprattutto come volto comico della commedia popolare sfornata negli anni Settanta e Ottanta. Con un curriculum comprendente oltre ottanta apparizioni tra grande e piccolo schermo, il romano Alvaro Vitali si appresta a tornare sul set in ...

