“Altro che ritorno dei Brangelina” Il nuovo amore della Jolie che deluderà chi sognava

“Altro che Jeremias!”. Paparazzata bomba : Aida Yespica proprio con lui. Annullate in un colpo solo le voci di una relazione col fratello di Belen e Cecilia. E ci sono le foto : Aida Yespica l’abbiamo lasciata nel salotto tv di Verissimo dove, nel corso di una delle ultime puntate, ha parlato le difficoltà di trascorrere del tempo con suo figlio Aron, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti con suo padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, con cui la Yespica aveva avuto una lunga storia d’amore molti anni fa. Oggi Aron ha 11 anni, va in prima media, ma Aida riesce a vederlo molto poco. Ma non ...

“Altro che ‘morto’…”. Ricordate Michele Cucuzza? Ecco che fine ha fatto. Da presentatore Rai onnipresente a ‘desaparecido’. Che combina oggi : E chi se lo sarebbe mai aspettato da Michele Cucuzza, che per più di 20 anni è stato il volto dell’informazione sulle prime reti di Viale Mazzini! Prima conduttore del Tg2 (dal 1988), poi dal 1998 al 2008 de La vita in diretta prima su Rai2 poi su Rai1. Infine è stato il padrone di casa di Uno Mattina su Rai1. Fino al 2011. Poi è sparito dai radar nazionali, per tanto, troppo tempo. Adesso, nell’anno domini 2018 Michele Cucuzza ricompare ...

Auto blu e meno divieti - Bonaccini ha l’autista-agente come il premier. M5s : “Altro che risparmi”. Il Pd : “Propaganda” : Auto blu con lampeggianti e meno divieti rispetto a quelli imposti dal codice della strada, limiti di velocità e semafori rossi compresi. È polemica in Emilia-Romagna sul fatto che da agosto del 2016 il presidente della Regione Stefano Bonaccini, ha ottenuto la classificazione di “agente di pubblica sicurezza” per gli autisti che si mettono alla guida delle Auto blu sulle quali viaggia. A segnalarlo la consigliera regionale del ...