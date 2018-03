Alstom | Bentivogli | accordo su integrativo | guarda a futuro

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Più formazione, welfare, sicurezza e salario per i lavoratori diItalia. Sono questi i principali contenuti dell’ipotesi didi secondo livello raggiunto dopo 9 mesi di trattative dal coordinamento di Fim, Fiom e Uilm con la multinazionale del settore ferroviario con rilevante presenza in Italia. che ricirca 3000 lavoratori in Italia, nei siti di Sesto San Giovanni, Bologna, Savigliano, Lecco, Firenze, Roma e Bari. Ad annunciarlo è il segretario generale della Fim, Marco, che parla di un’intesa cheal. Sulla formazione, riferisce, viene rafforzato impegno sul diritto alla formazione, con un forte ruolo propositivo delle rsu sui temi di industria 4.0 utili a migliorare le competenze dei laboratori e la competitività aziendale. Una commissione nazionale e le commissioni di sito ...